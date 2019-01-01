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شيري عادل تنشر خبر طلاقها من معز مسعود على إنستجرام

شيري عادل ومعز مسعود

كتب: خالد فرج -

10:23 ص | الجمعة 23 أغسطس 2019

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نشرت الفنانة شيري عادل، خبر انفصالها رسمياً عن زوجها الداعية معز مسعود، عبر خاصة ستوري على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وأعادت عادل نشر خبر صحفي يؤكد انفصالهما، والذي جاء فيه أن المقطع الذي نشرته مع مسعود منذ فترة كان بعد انفصالهما، خاصة أنهما ما زالا يحتفظان بعلاقة إنسانية وطيدة بينهما.

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وفي يوليو الماضي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة طلاق شيري ومسعود، وهو الأمر الذي نفته الفنانة، حيث نشرت مقطع فيديو، لا يتجاوز الـ20 ثانية، يجمعها بمعز مسعود.

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ولم تكن تلك المرة الأولى التي تلاحق فيها شائعة الانفصال شيري ومسعود ففي يناير الماضي، نشرت "شيري" صورة "سيلفي" بأزياء رياضية، أظهرت عدم ارتداء الدبلة.

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