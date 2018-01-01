أخبار تهمك

لا بكاء على "الندل".. الخطيب يترك "رانيا" لإصابتها بـ"السرطان" بعد تعافي والدتها
ليلة طال انتظارها، تزامن قدومها مع ليالي شهر رمضان الكريم في العام الماضي، اعتلى فيها صوت فتاة عشرينية من تلاوة القرآن والتسبيح بحمد الله عن رفع البلاء الذي
كشفت المخرجة اللبنانية إنجي الجمّال، اليوم، عن كواليس الكليب الجديد للفنانة إليسا "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي أفصحت خلاله عن معاناتها مع مرض سرطان الثدي الذي هاجمها قبل عامين، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر
ادعت "أمثيست" سيدة أسترالية، أنها انفصلت عن زوجها بسبب اكتشافه خيانتها له مع "الأشباح"، بعد أن ضبطها، بحسب ما صرحت لصحيفة "ميرور" البريطانية، مع أحدهم تمارس علا
بعد مرور 8 أشهر، أعلنت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، إحالة ممرضة وزوجها إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد لـ"محمد" 14 سنة، خنقا أثناء الاحتفال بعيد ميلاده
وراء كل رجل عظيم زوجة تقف بجانبه تؤازر نجاحة، لكي يصل إلى قلوب الجماهير، حفر حبه في قلوب المصريين، فاستحق عن جدارة لقب "السد العالي"، إنه الكابتن عصام الحضري،