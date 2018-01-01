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إليسا وإنجي الجمال
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المخرجة إنجي الجمال تكشف كواليس كليب إليسا: "ما رأيتموه دموع حقيقية"

كشفت المخرجة اللبنانية إنجي الجمّال، اليوم، عن كواليس الكليب الجديد للفنانة إليسا "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي أفصحت خلاله عن معاناتها مع مرض سرطان الثدي الذي هاجمها قبل عامين، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر
سيدة
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بالفيديو| سيدة تدعي إقامة علاقة مع 15 شبحا لإنجاب "عفاريت"

ادعت "أمثيست" سيدة أسترالية، أنها انفصلت عن زوجها بسبب اكتشافه خيانتها له مع "الأشباح"، بعد أن ضبطها، بحسب ما صرحت لصحيفة "ميرور" البريطانية، مع أحدهم تمارس علا
صورة أرشيفية
كافيه البنات

ممرضة قتلت ابن عشيقها أثناء الاحتفال بعيد ميلاده بسبب صور "عريانة" في الطالبية

بعد مرور 8 أشهر، أعلنت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، إحالة ممرضة وزوجها إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد لـ"محمد" 14 سنة، خنقا أثناء الاحتفال بعيد ميلاده
مواقف تظهر حب ومؤازة زوجة عصام الحضري له
كافيه البنات

"وراء كل رجل عظيم امرأة".. مواقف تظهر دعم وحب زوجة عصام الحضري له

وراء كل رجل عظيم زوجة تقف بجانبه تؤازر نجاحة، لكي يصل إلى قلوب الجماهير، حفر حبه في قلوب المصريين، فاستحق عن جدارة لقب "السد العالي"، إنه الكابتن عصام الحضري،
فتاة
كافيه البنات

بالصور| بـ"فضل سحر المكياج".. فتاة تصبح صارخة الجمال

تلجأ المرأة عادة للمكياج كنوع من أنواع التجميل، أو الظهور بإطلالة مشرقة من أجل لفت الأنظار، فمنهن من تلجأ للمكياج بسيط للحفاظ على إطلالتها الطبيعية، ومنهن من يس
مايا مرسي عن

أخبار تهمك

أم صح
منها تجنب التلفزيون..4 طرق لتحفيز دماغ الرضيع

منها تجنب التلفزيون.. 4 طرق لتحفيز دماغ الرضيع

يحتاج الطفل في الشهور الأولى بعد ولادته تحفيز نمو الدماغ لكي تساعده على بناء وصلات عصبية بين بقية خلايا الدماغ، وتبدأ دماغ الجنين تتكون بعد الإخصاب بـ3 أسابيع،

ابتكار لعبة جديدة تساعد الأطفال على تناول الخضروات

ابتكار لعبة تساعد الأطفال على تناول الخضروات

اخترع مجموعة من العلماء في جامعتي "أستون" و"ودي فورت" البريطانيتين، بالتعاون مع جمعية علم النفس البريطانية، تطبيقًا جديدًا على الهاتف المحمول

امرأة قوية
لا بكاء على

لا بكاء على "الندل".. الخطيب يترك "رانيا" لإصابتها بـ"السرطان" بعد تعافي والدتها

ليلة طال انتظارها، تزامن قدومها مع ليالي شهر رمضان الكريم في العام الماضي، اعتلى فيها صوت فتاة عشرينية من تلاوة القرآن والتسبيح بحمد الله عن رفع البلاء الذي

صورة أرشيفية

بينها "الحجاب ضد الأخلاق".. 5 جمل "فيمنست" مستفزة للنساء والرجال

عادة ما تكون النسوية ملهمة للكثيرات من النساء، ويمتلئ العالم برموز "فيمنست" يقولن باستمرار جملا يعدونها ملهمة لهن وللسيدات...

ألبومات الصور

مملكتي

اشكال مختلفه للمرايات دون الحاجه لـ "تسريحة"

كافيه البنات

حفل بوسي في الساحل الشمالي

كافيه البنات

حفل دوللي شاهين في الساحل الشمالي

كافيه البنات

حفلات الشاطئ.. وايت بيتش مارينا

مملكتي

ديكورات منزلك مستوحاه من البحار

كافيه البنات

حفل دوللي شاهين في مارينا

كافيه البنات

كواليس حفل بوسي ف شاطئ "لافام" المخصص للسيدات بالساحل

موضة وجمال

جلد النمر موضة صنادل 2018

صحة ورشاقة

هي وهو

موضة وجمال

بالصور| "مايوه أوف شولدر وجينز".. موضة صيف 2018 على الشاطئ
دينا الشربيني

بالصور| بعد انتقادها.. دينا الشربيني تجري تعديلا على أحدث "فوتوسيشن" لإخفاء عيب
كارول سماحة

بالصور| كارول سماحة تخطف الأنظار في مسابقة ملك جمال لبنان
10 نصائح بسيطة لرائحة جسم جميلة

10 نصائح بسيطة لرائحة جسم جميلة

زفاف
فستان الزفاف

تطور فستان الزفاف من العصور الوسطى: إنجليزية أول من ارتدت "الأبيض"

مر الزواج بتطورات تاريخية في الفترة التي تلت العصور الوسطي، وأصبح علاقة لا تربط الشريكين معا فقط، بل تربط عائلة بأكملها،
حليمة بولند

بالفيديو| بعد شهرين فقط.. حليمة بولند تنفصل عن زوجها بسبب "النقاب"

أعلنت الإعلامية الكويتية حليمة بولند طلاقها من المحامي عبدالرزاق العنزي، عبر حسابها على موقع "سناب شات"، مرفقة مقطع فيديو
عائشة طه وزوجها

عرائس حملن شعار "لا للمكياج" في زفافهن.. وخبيرة تجميل: "مش هيبقى تريند"

ساعات طويلة تقضيها العروس قبل حفل زفافها في اختيار شكل وألوان المكياج الأنسب لها بالاستعانة بخبيرة التجميل الخاصة بها، يتخللها لحظات من الحيرة والتردد حول الشكل

مملكتي

بالصور| أشكال مختلفة للمرايا دون الحاجة لتثبيتها فوق "تسريحة"

لا يخلو منزل من المرايا، خاصة إذا كان من ضمن أفراد المنزل فتيات سواء أطفال أو مراهقات، إلا أن مشكلة المساحة الصغيرة قد تعيق وجودها في البيت.

بالصور|

بالصور| "لو بيتك صغير".. 5 أفكار بسيطة لتصميم حديقة منزلية

تفتقد بعض المنازل الصغيرة لوجود حديقة تعطي شعورا بالراحة والهدوء، لكن توجد بعض الأفكار البسيطة لتزيين المنزل بلمسات من الطبيعة....

بالصور| من وحي عالم البحار.. إليك مجموعة ديكورات لمنزلك

نشر موقع "كوست ليفنج" الإلكتروني مجموعة من الديكورات المنزلية المستوحاة من عالم البحار...

سموثي التوت البري

للدايت..طريقة عمل سموثي التوت البري

يُعاني العديد من الأشخاص من إتباع أنظمة الريجيم القاسية لإنقاص الوزن، ويظن معظمهم بالامتناع عن تناول الحلوى أو العصائر خلال فترة الريجيم.

كافيه البنات
صورة أرشيفية

ممرضة قتلت ابن عشيقها أثناء الاحتفال بعيد ميلاده بسبب صور "عريانة" في الطالبية

بعد مرور 8 أشهر، أعلنت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، إحالة ممرضة وزوجها إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد لـ"محمد" 14 سنة، خنقا أثناء الاحتفال بعيد ميلاده
مواقف تظهر حب ومؤازة زوجة عصام الحضري له

"وراء كل رجل عظيم امرأة".. مواقف تظهر دعم وحب زوجة عصام الحضري له

وراء كل رجل عظيم زوجة تقف بجانبه تؤازر نجاحة، لكي يصل إلى قلوب الجماهير، حفر حبه في قلوب المصريين، فاستحق عن جدارة لقب "السد العالي"، إنه الكابتن عصام الحضري،

فتاوى المرأة

فتاوى المرأة
الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق

بالفيديو| علي جمعة: كل ما في بيت الزوجية ملك خالص للزوجة إلا 3 أشياء
عقد قران بالزنزانة

عقب زواج وليد وأماني بالزنزانة.. الإفتاء توضح حكم اختلاء الزوجين في السجن