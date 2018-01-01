أخبار تهمك

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المخرجة إنجي الجمال تكشف كواليس كليب إليسا: "ما رأيتموه دموع حقيقية"

كشفت المخرجة اللبنانية إنجي الجمّال، اليوم، عن كواليس الكليب الجديد للفنانة إليسا "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي أفصحت خلاله عن معاناتها مع مرض سرطان الثدي الذي هاجمها قبل عامين، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر