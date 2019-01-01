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شقيقة ريهام سعيد تروي تفاصيل جديدة عن مرض الإعلامية: "خايفين الميكروب يطلع للمخ"

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كتب: أحمد حسين صوان -

03:24 م | الأحد 30 يونيو 2019

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استنكرت رانيا، شقيقة الإعلامية ريهام سعيد، نشر أخبار مغلوطة عن شقيقتها، على مدار الساعات الماضية، بشأن أزمتها الصحية.

وكتبت "رانيا" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل والخوف أنه يطلع على العين والمخ، حاجة ملهاش أي علاقة بالجلد واضطرت أن تخضع لعملية دقيقة"، متابعة: "هي الآن بتخضع لعلاج مكثف وإذا لم يكن هناك تحسن هتسافر إن شاء الله للتأكد من العلاج الصحيح وإن شاء الله بإدن الله تقوم بالسلامة".

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وأضافت: "تصحيح لبعض الپوستات الخاطئة موضوع إن جالها ميكروب في الجلد يؤدي إلى تساقط الجلد ده كلام مش صحيح خالص أو إنه جالها نفس فيروس مايكل جاكسون وإن جلدها هيتساقط ومرض خطير والكلام ده من وحي خيال بعض الناس"، مناشدة بقولها: "بلاش التزايد في الكلام وتأليف الأخبار اللي بتدمر أسرة كاملة.. يعني لما يتكتب خبر وصية ريهام سعيد الأخيرة قبل وفاتها الناس دي مش بتفكر إن ريهام ليها أم وأب وأخوات وأولاد ممكن ينهاروا لما يقروا خبر زي ده وإلا هو سبق صحفي وطز في أي حاجه تانية".

ويذكر أن الإعلامية ريهام سعيد أثارت صدمة لدى متابعيها حينما طالبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بالدعاء لها من خلال صورة نشرتها: "الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا".

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