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ريهام سعيد تغرّد مجدداً: "لماذا ابتلاني الله؟"

الإعلامية ريهام سعيد

كتب: الوطن -

03:18 ص | الأحد 30 يونيو 2019

علَّقت الإعلامية ريهام سعيد مجدداً على إصابتها بميكروب في الوجه، معتبرة أنَّ هذه الابتلاء من الله لاختبار قوة تحملها وصبرها.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "لماذا ابتلاني الله؟ ابتلاك ليغفر لك.. ابتلاك ليرَى مدى تحمُلك وصبرك.. ابتلاك الله لأنه يحبك".

وكانت ريهام سعيد أعلنت إصابتها بالميكروب في تغريدة سابقة، إذ كتبت: "الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا".

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