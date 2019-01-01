أخبار من الوطن نيوز ريهام سعيد تغرّد مجدداً: "لماذا ابتلاني الله؟"

علَّقت الإعلامية ريهام سعيد مجدداً على إصابتها بميكروب في الوجه، معتبرة أنَّ هذه الابتلاء من الله لاختبار قوة تحملها وصبرها.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "لماذا ابتلاني الله؟ ابتلاك ليغفر لك.. ابتلاك ليرَى مدى تحمُلك وصبرك.. ابتلاك الله لأنه يحبك".

وكانت ريهام سعيد أعلنت إصابتها بالميكروب في تغريدة سابقة، إذ كتبت: "الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا".

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