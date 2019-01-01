كافيه البنات كيف احتفلت زوجة محمد صلاح بعيد ميلاده؟

ظهور هادئ ربما أصبح الصفة الرسمية مصاحبة لماجي صادق، زوجة اللاعب العالمي محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، فهي اعتادت الوقوف بجانب زوجها وتدعيمه كلما حقق فوز أو انتصار جديد يضيفه في مشواره الاحترافي.

بإطلالات بسيطة تميزت بها "ماجي" كلما تواجدت على أرض الملاعب الإنجليزية، مشجعة لزوجها، لعل كان آخرها حينما احتضنته، عقب فوز فريقه ليفربول بدوري أبطال أوروبا لعام 2019، ليصفها من حولها بأنها كلمة السر وراء تألق "صلاح".

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واليوم يوافق عيد ميلاد النجم محمد صلاح، وفي هذه المناسبة ربما يتلهف الكثيرون حول معرفة كيف احتفلت ماجي صادق بعيد ميلاد حبيبها؟ مع العلم أنها اعتادت الظهور معه، ولكن عيد ميلاده اليوم يتزامن مع تواجده في معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي تقام عقب أيام قليلة.

فكشفت مصادر لـ "الوطن" بأن "ماجي" تتواجد في قرية "نجريج" بمحافظة الغربية، التي شهدت قصة حبها مع محمد صلاح، حيث أنها تقيم مع عائلة زوجها استعدادًا لفرح ابنة خاله، الذي سيقام 2 يوليو المقبل.

وبحسب المصادر، فإن "ماجي" اكتفت بمهاتفة زوجها تليفونيًا، نظرا لأنها لم تستطع التواجد معه حيث يشارك حاليا في تدريبات المنتخب الوطني استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التي ستنطلق في الـ21 من الشهر الجاري.

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