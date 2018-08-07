هي غادة عادل تعلن انفصالها عن مجدي الهواري: "الأسباب ماتهمش حد غيرنا"

شائعات انفصال وعودة أحاطت بالثنائي غادة عادل والمخرج مجدي الهواري خلال الفترة الماضية، تخللها نفي من قبل الزوج وصورًا تشير إلى استمرار علاقتهما الزوجية كما كانت طوال الـ20 عامًا الماضية، قطعتها الفنانة بتأكيد خبر انفصالهما للجميع خلال حوار أجرته مع إحدى المجلات العربية.

وأكدت غادة انفصالها عن "الهواري"، لافتة إلى حفاظها على سرية قرارهما طوال الفترة الماضية احترامًا لرغبته في إبقاء انفصالهما سريًا وبعيدًا عن وسائل الإعلام، رغم اقتناعها أن الأمر سينكشف آجلًا أم عاجلًا.

وامتنعت غادة عن إعلان أسباب الطلاق، رغبة في الاحتفاظ بخصوصية الحياة الشخصية لها ولأبنائها، قائلة: "أولادي حتى فترة قصيرة كانت أسماءهم مجهولة في الإعلام، ولا يعرفهم أحد، الآن ومع تقدم سنهم، بات الحفاظ على أسرار حياتي جزءًا من الحفاظ على أولادي، وما دام سبب الطلاق لا يهم أحدًا، فلماذا أتحدث فيه".

وأوضحت غادة، في حوارها لمجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، أن ما يجمعها بالهواري حاليًا علاقة صداقة قائمة على الاحترام المتبادل، وكونه والد أبنائها الخمسة، مشيرة إلى إمكانية عملهما معًا في عمل سينمائي قريبًا، كما ألمح لها الهواري مسبقًا.

وتسبب غلاف العدد الجديد للمجلة في صدمة لدى جمهور غادة عادل، بعدما نشره المصور خالد فضة عبر حسابه على "إنستجرام"، صباح اليوم، نظرًا للتصريح الذي كُتب على لسانها وهو "أنا اتطلقت"، ما أثار حالة من الجدل بين متابعيها الذين لم يعتادوا رؤية أي بوادر للخلاف بينها وزوجها مجدي الهواري، كما تعجبوا من إعلانها الانفصال بتلك الطريقة.

وشكك البعض في إمكانية انفصال الثنائي، خاصة بعد نشر الهواري صورة تجمعه بزوجته، قبل أيام، وهي ترتدي فستان زفاف، فيما يجلس هو إلى جانبها، مشيرًا في تعليقه إلى مفاجأة جديدة يحضران لها.

ولم تشارك غادة عادل في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بأي أعمال فنية، فيما كانت آخر أعمال مجدي الهواري مسلسل "الشارع إللي ورانا" من بطولة درة ولبلبة ونسرين إمام وفاروق الفيشاوي.

​