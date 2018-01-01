كافيه البنات بالصور| زوجة محمد صلاح داخل "الجيم" في مصر

تداول عدد من مستخدمي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لماجي محمد صادق زوجة اللاعب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، داخل إحدى صالات "الجيم" في مصر.

وظهرت "صادق" بأزياء رياضية فضفاضة، بصحبة مدرب اللياقة المصري مينا سمير، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، المشجعين لها على الاهتمام بالجانب الرياضي ورشاقتها.

يذكر أن آخر ظهر إعلامي لزوجة محمد صلاح كان على ملعب أنفيلد بإطلالة "كاجوال"، خلال متابعتها مراسم تتويج زوجها، بجوار ابنتهما الوحيدة "مكة"، في مايو الماضي، وسط انتقادات البعض لعدم اهتمامها بمظهرها.

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