علاقات و مجتمع أنغام تخضع لعملية جراحية.. ومديرة أعمالها: "هتسافر بكرة"

قالت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وخطيبة محمد الشرنوبي، إن الفنانة بالفعل خضعت لعملية جراحية أمس، في إحدى المستشفيات، لإزالة حصوة على الكلى.

وتابعت خلال حديثها لـ"هن": "هتباشر عملها بشكل طبيعي من بكرة"، حيث من المُقرر أن تسافر أنغام صباح الغد، إلى المملكة العربية السعودية لإحياء حفل غنائي بموسم الرياض.

الجدير بالذكر أن راندا، أعلنت خطوبتها مؤخرًا، على الفنان الشاب محمد الشرنوبي، حيث نشرت عدة صور من حفل الخطبة الذي اقتصر على العائبة، عبر حسابها على الإنستجرام، معلقة: "أحلى حاجة حصلت لي في حياتي هي وجودك فيها ربنا بخليك ليا ويارب نفضل مع بعض على طول، بحبك".