أخبار تهمك 15 صفة في "فتى أحلام" ياسمين صبري: طويل وقمحي وعيونه سودا

عددت الفنانة ياسمين صبري، مواصفات فتى أحلامها الذي تتمنى الزواج منه، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "DMC".

وقالت صبري إنها لا تبحث عن شكل معين، مشددة على أنه يجب أن يكون شخصا مهتما بنفسه: "هي مش فكرة شكل الإنسان وأنا لما أخد بالي من نفسي يبقى عايزة حد ياخد باله من نفسه وبيشتغل على نفسه وعايزة حد ميحسش إنه جامد آخر حاجة ومحصلش قبل كده".

وقالت صبري إنها تتمنى الزواج من رجل "طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي"، كما تمنت أن ترتبط بشخص قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم على أن يكون له لحية خفيفة.

ووصفته صبري بأنه يجب أن يكون هادئ و"راسي" و"متفتح لكل حاجة مختلفة" ورومانسي ويجب أن يكون "حساس" وألا يكون "نحنوح وملزق".

وتمنت صبري أن يكون فتى أحلامها شخصا عاديا وليس نجم مجتمع وأن يكون شخص يتكلم كثيرا "كلامه حلو ويتكلم واسمع منه واتعلم منه".

وعن عدد الأطفال التي تتمني ياسمين صبري إنجابهم قالت: "لو هو أمور عايز يجيب عيال كتير"، مؤكدة أنها لا تقبل أن يتغير بعد الزواج.

وحددت صبري أن يكون فتى أحلامها يحمل شهادة عالية ويبحث عن المزيد من التعليم وأن يكون من محبي البيت "بيتوتي وراجل".

وقالت صبري إنها لا تقبل الزواج من شخصية سلبية أو ضعيفة مضيفة: "عايزاه عنده طموح ولازم يصرف عليا، لأني مش هصرف على نفسي ونعيش على قدنا ويكون محدود ماديا".