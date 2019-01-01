علاقات و مجتمع أسما شريف منير تعتذر عن هجومها على الشعراوي: زلة لسان

اعتذرت الإعلامية أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، عن وصفها لمنهج الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف.

وقالت "أسما" عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله و حساه، اتفهم كلامي علي أني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عمومًا عمري ما أحب أغلط في حد".

وتابعت: "أنا بعتذر جدًا جدًا عشان لم استطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم وده عن عدم إدراك أنا لسه بتكلم علي طبيعتي زي أول يوم قررت إني اظهر على السوشيل ميديا، بس دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا".

وأضافت: "كل ما في الموضوع إني كنت بدور عن مرجع ديني ودروس دينية عشان أفهم بشكل مبسط وعشان أفهمه كنت محتاجة حاجة تناسب استيعابي، والشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي لأني في حاجات فعلاً مفهمتهاش، وأنا مبتدئة بحاول أتعلم وأقرب أكتر من ربنا، وعموما أنا بعتذر فعلا عن زلة لساني وكلمتي، و حقيقي انى اكن للشيخ الشعراوى كل احترام وتقدير رحمة الله وجزاه كل خير...و ربنا عالم نيتي ايه".

هجوم على أسما شريف منير بسبب الشعراوي

وتعرضت أسما لهجوم من متابعيها على موقع "فيس بوك"، بعدما وصفت منهج الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف.

كانت البداية حينما نشرت "أسما" منشورا عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، طلبت فيه من متابعيها، ترشيح اسم أحد الدعاة من أجل متابعته.

وقالت أسما: "صباح الخير عايزة أخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

تلقت الفنانة الشابة الكثير ترشيحات مختلفة من المتابعين، كان من ضمنها الشعراوي، حيث قال أحدهم: "طلعي دروس الشيخ الشعراوي من you tube مفيش أحسن منه فعلًا".

وردت أسما: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجه، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي ما عرفش يستوعبه.. حقيقي استغربت".

وأثار تعليق أسما، غضب بعض متابعيها.