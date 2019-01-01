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أخبار من الوطن نيوز

ريهام سعيد تعلن إصابة نجلها بفيروس خطير

كتب: أحمد حسين صوان -

02:04 ص | الجمعة 18 أكتوبر 2019

ريهام سعيد

ريهام سعيد

ناشدت الإعلامية المعتزلة ريهام سعيد، جمهورها، بالدعاء لطفلها بالشفاء العاجل، وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد المستشفيات.

ونشرت "ريهام" صورة لابنها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث يعاني من كسر في قدمه، فضلا عن تلقيه التحاليل الطبية.

وتلقت ريهام سعيد، تعليقا من أحد متابعيها على هذه الصورة، قائلًا: "ابنك قاعد في مستشفى ملوكي، وإحنا بنتعالج في خرابة.. يا بخت ابنك.. أنا ابن عمي مات بسبب أنه مفيش سرير في مستشفى.. وابنك رجليه اتكسرت ومقعدينه في أوضة.. ثراء فاحش".

 

واستنكرت المذيعة المعتزلة، هذا التعليق، إذ قالت: "أنا ابني رجليه اتكسرت وعنده فيروس خطير.. بتبص على سرير؟.. طب خد السرير وادينا الصحة.. ده أنت أسود أوي.. روح اتعالج".

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