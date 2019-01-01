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فضيحة "مصطفى أبو تورتة" تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

كتب: آية أشرف - ندى سمير -

10:51 ص | الأربعاء 02 أكتوبر 2019

مصطفى أبو تورتة وخطيبته نهال

مصطفى أبو تورتة وخطيبته نهال

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لاقى أحد المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رواجًا بين رواد الموقع، حيث كان لفتاة تُدعى نهال، نشرت صورتها مع خطيبها أثناء خطوبتهم، ثم رَوَت تفاصيل فسخ الخطبة.

"مش من العادي بتكلم في حياتي الشخصية على الفيسبوك، بس كان لازم أحكي عشان ماتعبش"، هذا ما بدأت به نهال منشورها، ثم أردفت: "أنا اتقرا فاتحتي وخطوبتي كانت السبت اللي فات، وكان بيننا مشاكل زي أي اتنين، بس ماكنتش أتخيل إن ده ممكن يخليه بسيبني يوم الخطوبة في القاعة لوحدي".

ثم روت نهال تفاصيل ما حدث حيث أوضحت أن خطيبها المدعو مصطفى خدعها هو وأهله، حيث ادّعى أن خاله أصيب بوعكة صحية، وترك الخطوبة هو وأهله ليذهب لخاله المريض، والغريب في الأمر أنه أخذ "التورتة" معه، دون إخبارها بذلك.

وعلّق مصطفى على المنشور قائلًا: "حلو الشو ده صعبتي عليا، بس ولو حابه تتكلمي إحكي للناس اللي حصل من البداية".

لترد نهال عليه قائلة: "اتعلم الرجولة وابقى تعالى كلمني".

وأغضب هذا المنشور الكثيرين من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث تطاول بعضهم على مصطفى بألفاظ خارجة، وأطلق آخرون عليه اسم "مصطفى تورتة".

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