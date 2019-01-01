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خرجن عن المألوف.. هند صبري وساندي بـ "بدل رجالي" في حفل ختام مهرجان الجونة

كتب: آية المليجى -

تصوير: عبد الحافظ السيد

09:26 م | الجمعة 27 سبتمبر 2019

الفنانة هند صبري

الفنانة هند صبري

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خرجن عن المألوف فلم تكن الفساتين اختيارهن، بل أصبحت البدل الرجالي هي الزي المفضل للفنانتين هند صبري وساندي، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وظهرت الفنانة التونسية هند صبري، وهي مرتدية بدلة رجالي، باللونين الأبيض والأسود، وارتدت أيضا الفنانة ساندي بدلة رجالي مزودة ببابيون.

ختام مهرجان الجونة

وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، والتي كانت انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين منهم، "إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، صبا مبارك، محمد رمضان، نجلاء بدر، ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا، هند صبري، محمد رمضان، كندة علوش، عمرو يوسف، درة، ليلى علوي، نيللي كريم، مروان حامد، باسل خياط، ظافر عابدين، وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى المهرجان، والذي احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.

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