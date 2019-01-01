موضة وجمال مصممة أزياء جينيفر لوبيز لـ"الوطن": نفذت فستانها المرصع بالألماس في 5 أشهر

فستان أحمر مُلفت للأنظار، تألقت به النجمة العالمية جينيفر لوبيز، خلال أول حفل غنائي لها في مصر بالساحل الشمالي، مساء أمس، أتقنت صُنعه نجوى زهران، لتكون أول مصممة أزياء مصرية ترتدي منها المطربة الأمريكية.

كواليس التعاون مع جينيفر لوبيز، ترويها "نجوى"، لـ"الوطن"، قائلة إنها التقت بالنجمة الشهيرة على هامش إحدى الحفلات في الولايات المتحدة، وعرضت عليها مجموعة متنوعة من تصميماتها، التي تتلائم مع إطلالات "لوبيز" الجريئة، ليقع الاختيار على فستان أحمر يتكون من قطعتين، والذي تميز بأنه مكشوف البطن "ستومك" وبدون أكتاف، وذو فتحة جانبية طويلة حتى الخصر.

5 أشهر متواصلة، استغرقتها المصممة المصرية في تنفيذ الفستان، بسبب اعتمادها على تزيينه بالعديد من فصوص الألماس الحر، معربة عن سعادتها وفخرها، لكونها أول مصرية تثق بها الفنانة الأمريكية، وتعتمد عليها في إحدى الإطلالات، التي ظهرت بهم خلال حفلها في الساحل الشمالي في مصر.

مئات التعليقات الإيجابية تلقتها "زهران" من مصممين أزياء ومشاهير، على رأسهم الاستايلست مي جلال، التي عبرت عن فخرها بـ"نجوى"، كونها أول مصممة أزياء مصرية تصل لذلك المستوى العالمي، موجهة لها تلك الرسالة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

حشود ضخمة من زوار الساحل الشمالي وفنانين وشباب، حضروا حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على المسرح، مساء أمس، ضمن البرنامج الذي بدأته منذ شهرين في كاليفورينا "It,s My Party"، والذي مر بعدة محطات آخرها مصر.

وتفاوتت أسعار تذاكر حفل جينيفر لوبيز، لتبدأ الفئة الأولى بسعر ألفي جنيه وقوفا، أما فئة الـVIP حُددت بسعر 4 آلاف جنيه، وفئة التذكرة الذهبية بـ 4 آلاف و500 جنيه.

ومع نهاية الحفل، وعدت جينيفر لوبيز، الجمهور المصري بالعودة له مرة أخرى، موجهة الشكر على مشاركتهم معها في الاحتفال بعيد ميلادها.

نجوى زهران قدمت أول عرض أزياء لها في مصر، خلال شهر فبراير الماضي، مقدمة 60 فستان سوارية وجامبسوت، تميزت بتنوع في الأشكال والتصميمات، فضلا عن 150 قطعة من ملابس البحر، الشهر الماضي، خلال عرض أزياء عُقد على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.