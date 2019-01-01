هو تركي آل الشيخ يعلن تبني موهبة مصرية شابة.. والفتاه ترد: "اعملوا لي منشن"

أعلن تركي آل الشيخ مستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، عن رغبته في تبني موهبة غنائية شابة، عقب استماعه لصوتها بأغنية "يا عالم" للفنانة السورية أصالة نصري، خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركا تلك المادة المصورة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وعلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، على مقطع الفيديو، الذي لم يتجاوز الـ47 ثانية: "موهبة تستحق الدعم.. نحتاج أصوات جديدة.. أتمنى تتواصل مع المنتج حمادة إسماعيل".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي تجاوز الـ150 ألف مشاهدة، و4 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "دي نورهان عرنسة من دمياط يا ريس"، و"طيب ادعمني أنا بغني وبرقص وصوتي حلو كتير"، و والصوت"، و"هي جميلة وموهوبة فعلا"، و"أنا برضه عندي موهبه بعرف أعد فلوس كويس خالص متشغلني معاك".

أعربت الفتاة وتدعى "نورهان" عن سعادتها بتعليق تركي، قائلة، عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت: "الحقيقة إني حاولت أتواصل معاه بعد البوست ده بس للأسف المسجات عنده مقفولة"، متابعة: "ياريت تدخلوا عنده في البوست، وتعملوا منشن لصفحتي عشان تظهرله ويبقي فل أوي"، مختتمة حديثها: "مبسوطة من غير أي حاجة بالناس اللي فرحانين لي دول وكلموني".