أخبار تهمك أسماء الأسد تعلن شفاءها من سرطان الثدي

أعلنت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع التلفزيون السوري اليوم السبت، عن شفاءها من مرض السرطان بعد عام على تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي.

بثوباً أبيض اللون وشعر قصير ظهرت به للمرة الأولى، حيث اعتادت الظهور بوشاح منذ تلقيها العلاج، أكدت "الأسد" خلال مقابلتها شفاءها تمامًا، قائلة: "رحلتي انتهت الحمد الله خلصت، انتصرت على السرطان بالكامل".

تلقي أسماء العلاج

وأعلنت الرئاسة السورية في أغسطس 2018، عن بدء أسماء الأسد الخضوع للعلاج بعد تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي، حيث تم الكشف عنه في مراحله المبكرة.

وقالت "الأسد"، التي تلقت العلاج في المستشفى العسكري، إن "وجع علاج السرطان فيه تعب وألم وإرهاق للجسم، لكن هذا لا يعني ألا يكون الواحد إيجابياً في حياته"، مشيدة بعائلتها التي وقفت إلى جانبها.

زوجها شريكًا بالمعاناة

وحول زوجها الرئيس السوري، بشار الأسد، قالت: "هو شريك العمر كله والسرطان كان رحلة من العمر، الأكيد أنه كان معي"، وفي أول صورة نشرت لها بعد إعلان إصابتها بالسرطان، ظهر الأسد في الصورة مع زوجته وهو جالس إلى جانبها ويتبادلان الابتسامات.

من هي أسماء الأسد

يذكر أن أسماء الأسد بالغة من العمر 44 عاماً، وهي أم لثلاثة أولاد، والدها طبيب القلب المرموق في بريطانيا فواز الأخرس ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري.

تتحدر عائلتها من حمص، وتحمل إجازة جامعية من كينغز كولدج في لندن، وقبل اندلاع النزاع في سوريا منذ العام 2011، كانت "الأسد" محط أنظار الإعلام الغربي الذي أسهب في وصف أناقتها وثقافتها.

وغالباً ما تظهر الأسد في مقاطع فيديو وصور أثناء رعايتها لنشاطات اجتماعية، بينها لقاءات مع عائلات القتلى والجرحى، أو تكريم طلاب وزيارة جمعيات.