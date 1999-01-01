كافيه البنات بعد مشاركتها في "ذا فويس" النسخة الإسرائيلية.. من هي الفلسطينية سما الشوفاني؟

شاركت الفنانة الفلسطينية الشابة سما الشوفاني "بالقلب" للمطربة ماجدة الرومي، في مسابقة "ذا فويس" بإسرائيل، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاعل أعضاء لجنة التحكيم الخمسة في البرنامج مع موهبتها، حيث أداروا جميعهم الكراسي لها، معربين عن إعجابهم بغنائها.

وفيما يلي أبرز معلومات عن المطربة الفلسطينية المثيرة للجدل:-

- ‏ولدت يوم 28 سبتمبر 1999.

- نشأت في منطقة الناصرة المحتلة.

- اكتشفت أسرتها موهبتها الغنائية في عمر الخامسة.

- ملحنة غنائية.

- تدرس في أكاديمية القدس للموسيقى والرقص.

- فازت بالمركز الأول في مسابقة المواهب الغنائية في مدينة الناصرة، في 2014.

- شاركت في مسابقة الأغنية المفضلة لعام 2016، التي أجرتها الفنانة المشهورة مريام فارس، وحصلت على المركز الأول فيها.

- قدمت فيديو كليب بعنوان "أمي" من غنائها وكلماتها وألحانها، منذ شهرين، وحصدت على ما يزيد عن 200 ألف مشاهدة.

- يتابعها عبر حسابها على موقع "فيس بوك" ما يزيد عن 35 ألف شخص.

- تجيد العزف على الجيتار.

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