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جورج وسوف: "لو عندي بنت مش هخليها تغني.. معندناش ستات تطلع للأضواء"

جورج وسوف

كتب: شريف سليمان -

01:17 ص | السبت 25 مايو 2019

قال المطرب السوري جورج وسوف، إنه يرفض ظهور زوجته في الإعلام، مضيفا: "معندناش ستات تطلع للأضواء".

وتابع، خلال حواره مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار"، مساء الجمعة، "كل فنان وأي شخص حر في حياته، وبالنسبة لعمل المرأة فهي ممكن تكون أنجح من الراجل في الشغل وده شيء رائع للغاية، ولما كنت جاي من بيروت، لقيت سيدة بتقود الطيارة فرحت جدا". 

وأكد أنه إذا رزق ببنت سيرفض دخولها عالم الغناء، إذا كان صوتها جميلا، "أنا هقول يا رب تتجوز، أنا راسي ناشفة وده مش بإيدي". 

كما أثنى "سلطان الطرب"، على المغني اللبناني راغب علامة، مشيرًا إلى أنه نجح في وقت لم يكن فيها النجوم متواجدين بكثرة، لافتا إلى أنه مغنٍ رائع وذكي ويعرف الطريق الصحيح إلى النجاح.

ونفى أن يكون قد نشب خلاف بينه وبين "علامة"، بسبب أغنية "توأم روحي".

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