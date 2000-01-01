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بالصور| مواقف جمعت محمد صلاح بطفلته "مكة" قبل إعلانه الجديد

صورة أرشيفية

كتب: دعاء الجندي -

منذ: 1 ساعة

لم يكن ظهور الطفلة "مكة" نجلة اللاعب محمد صلاح نجم فريق ليفربول، الأول خلال إعلان والدها الجديد لإحدى شركات الاتصالات الكبرى الذي خرج بعنوان "واحد مننا"، لكن صلاح نشر لها عدد من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر النجم العالمي، يلعب مع طفلته في الإعلان ثلاث مرات، فيما ظهرت زوجته المحجبة في خلفية المشهد الثاني خلال لعبه مع الطفلة بالكرة.

ولم يكن ذلك الظهور الأول للطفلة مكة، برفقة والدها اللاعب العالمي بل رافقته في إحدى المباريات السابقة خلال لعبه مع نادي روما مرتدية نفس الزي الرياضي لوالدها.

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