موضة وجمال أناقة واحتشام.. فنانات يخطفن الأنظار بإطلالاتهن في مهرجان الجونة

تتسابق الفنانات لجذب الأنظار إليهن، واختطاف وجهة عدسات الكاميرا، خلال المهرجانات الفنية المتنوعة، كان آخرها مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي افتتحت فعاليات دورته الثالثة، الليلة، والذي شهد منافشة حادة بينن الفنانات، غير أن بعضهن وازن بين الأناقة والاحتشام، خلال إطلالاتهن.

ليلى علوي

أولى الفنانات اللائي حرصن على الظهور بشكل محتشم، الفنانة ليلى علوي، التي أطلت بفستان أسود طويل مطعم بالخرز وأقراط طويلة لامعة، ذو فتحة من الخلف، وحقيبة باللون الأسود مطعمة باللون الذهبي.

كندة علوش

أطلت كندة بشكل محتشم، ارتدت خلالها فستان كحلي طويل ذات أكمام شفافة، مطعم باللون الأسود وحقيبة سوداء.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة محتشمة، ارتدت خلالها فستان أسود طويل ذات أكمام شفافة.

وحرصت على ارتداء مجوهرات جعلت الفستان أكثر اناقة.