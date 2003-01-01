بحث متقدم

اخر الاخبار

صورة أرشيفية

تنتظرين مولودك الجديد.. إليكِ أسباب حركة الجنين داخل الرحم
##رجاء تغيير الصورة والاكتفاء بوضع صورة محافظ كفر الشيخ

مشوار محبة من الأم إلى الزوجة.. حكاوى من دفتر السند يرويها محافظ كفر الشيخ
عصبية المرأة

دماغ المرأة لا تقاوم التوتر.. السر وراء عصبية النساء وهدوء الرجال
صورة أرشيفية

"الإفتاء" توضح حكم الصلاة حال نزول الدماء قبل موعد الدورة الشهرية
أخبار تهمك

بالصور| "أجنة مصرية محفوظة" منذ نحو 90 عاما داخل متحف نجيب محفوظ

بالصور| افتتاح متحف نجيب محفوظ لأمراض النساء والتوليد

كتب: منى السداوي -

منذ: 2 ساعة

افتتحت كلية طب قصر العيني، متحف «نجيب محفوظ باشا» لعينات أمراض النساء والولادة، عقب التجديد الكلي والتحديث لخدمة التعليم الطبي في مصر، بعد نحو 90 عاما من أول افتتاح له.

ويعد المتحف الذي يقع داخل قسم أمراض النساء والتوليد في كلية طب قصر العيني، أقدم وأكبر مستودع عينات للأمراض النسائية والتوليد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وافتتح عام 1929، ويضم أكثر من 1300 عينة من حالات نادرة.

جدير بالذكر أن نجيب محفوظ باشا هو طبيب أمراض النساء الملكي، ومؤسس أول خدمة متخصصة في طب النساء والتوليد في مصر، وله أطلس نشر في ثلاثة مجلدات في بريطانيا عام 1947، وكان الملك فارق قد استدعاه في أثناء ولادة الملكة نازلي والملكة فريدة، فذاع صيته في العائلة الملكية.

main_image_label main_image_label main_image_label main_image_label main_image_label main_image_label main_image_label main_image_label main_image_label main_image_label main_image_label main_image_label main_image_label main_image_label main_image_label main_image_label main_image_label main_image_label main_image_label
الكلمات الدالة

موضوعات متعلقة

أخبار قد تعجبك

تعليقات الفيسبوك
لماذا لا تستطيعين نسيان حبك القديم؟

أخبار تهمك

شبح امرأة

شاهد| "المرأة الشبح" في جولة داخل سفينة حربية بـ"الرداء الأبيض"

عم حنفي.. حارس متحف نجيب محفوظ

"عم حنفي" حارس متحف نجيب محفوظ: سعيد بتكريمي.. ومكافأتي رزق ابنتي العروس

الأكثر قراءة