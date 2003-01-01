أخبار تهمك بالصور| "أجنة مصرية محفوظة" منذ نحو 90 عاما داخل متحف نجيب محفوظ

افتتحت كلية طب قصر العيني، متحف «نجيب محفوظ باشا» لعينات أمراض النساء والولادة، عقب التجديد الكلي والتحديث لخدمة التعليم الطبي في مصر، بعد نحو 90 عاما من أول افتتاح له.

ويعد المتحف الذي يقع داخل قسم أمراض النساء والتوليد في كلية طب قصر العيني، أقدم وأكبر مستودع عينات للأمراض النسائية والتوليد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وافتتح عام 1929، ويضم أكثر من 1300 عينة من حالات نادرة.

جدير بالذكر أن نجيب محفوظ باشا هو طبيب أمراض النساء الملكي، ومؤسس أول خدمة متخصصة في طب النساء والتوليد في مصر، وله أطلس نشر في ثلاثة مجلدات في بريطانيا عام 1947، وكان الملك فارق قد استدعاه في أثناء ولادة الملكة نازلي والملكة فريدة، فذاع صيته في العائلة الملكية.

​