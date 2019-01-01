أخبار من الوطن نيوز طلع "إعلان شقق".. التوصل لصاحب لافتة "اتجوزني بقي يا أحمد" ببنها

تمكنت أجهزة مدينة بنها، بالتنسيق مع المباحث الجنائية من التوصل لحقيقة لافتات "أتجوزني بقي يا احمد " التي انتشرت في مدينة بنها وأثارت عاصفة من الاستنكار والاستغراب بين أهالي المدينة، حيث تبين أنها إعلان عن شقق سكنية حاول صاحبها استخدام أسلوب جديد.

وقال حمدي سلامة، رئيس مدينة بنها إنه تم التواصل للشخص المتسبب في وضع اللافتات، ويدعى "م . ف"، مشيرًا إلى أن اللافتات دعاية لحجز شقق لمدينة بنها.

وأضاف رئيس المدينة أن الشاب سلم نفسه لقسم ثان بنها عقب انتشارها، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مشيرا إلى أنه سوف يتم تغريمه ومحاسبته على تعليق إعلان في شوارع المدينة دون تصريح من المجلس.

وكانت قد انتشرت بشكل غريب مساء أمس الخميس، لافتات "اتجوزني بقي يا أحمد " بشوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وأثارت اللافتات سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من انتشار اللافتات أعلى نفق الإشارة، وشارع النجدة ومنطقة الفلل.

واستنكر أهالي المدينة أن تستباح الشوارع وتصبح مجالا للغرام والغزل وتبادل رسائل الحب والإعجاب، وطالبوا بمحاسبة أي مواطن لا يراعى حرمة الطريق، ويجهل أن الشارع ملكية عامة، لكل الناس، ولا يصح أن يتحول لمكان للابتذال، وأكدوا أنه إذا تم السماح اليوم بأن تصبح الشوارع مجالا للمجاهرة بمشاعر الحب والغرام عبر تلك اللافتات المستفزة فستصبح غدا منبرا للنشر العنف والتطرف.

وطالب الأهالي المسؤولين التنفيذيين بالمدينة باتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتعدى على حرمة الشارع، ولو بلافتة، وأن يكون تطبيق القانون على الجميع.

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