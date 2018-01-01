أخبار تهمك بالصور| "غلبها عشق الفن".. حلا شيحا خلال 12 عاما من "الحجاب"

بعد نحو 12 عامًا من ارتداء الحجاب، قررت الفنانة المعتزلة حلا شيحة، العودة للظهور في أعمال فنية مرة أخرى، وسط جدل دائر بشأن حقيقة خلعها للحجاب الذي اعتزلت الفن بعد ارتداءه، خاصة وأن الإعلان جاء بعد تدوينة نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ نحو شهرين شددت فيها على التزامها بـ"الحجاب".

وقالت حلا في تدوينتها: "حابة أوضح حاجة بسيطة.. أي حد بيتعمد ينزل لي صورة من أفلامي السابقة علي صفحتي لن يستفزني أبدا بفضل الله والذنب مش أنا اللي هاخده ده حيكون كله على الشخص اللي سولت له نفسه الأمر ده.. أنا بخاف من الله وحده الحمد لله قوية جدا بالله وحده.. ثم الدعاء وادعوا الله الثبات في كل لحظة في يومي وأنا ذقت الحياة بعيد عن الله وبالقرب منه.. ولا أتخيل حياتي أن تعود كالسابق.. والحمد لله أنا بنت ناس طيبين وعائلة طيبة ولي في حياتي السابقة بعض الأخطاء لكن أخطاء بنت في سن صغير شيء وارد ولابد منه".

كما نشرت الفنانة المعتزلة، تدوينات سابقة دافعت فيها عن ارتدائها النقاب، حيث كتبت في تدوينة سابقة لها: "أنا عايشة في كندا بقالي سنتين ولسه لابسة النقاب ولي جيران يحترموني وعلاقتي بيهم طيبة وهما في كندا شايفين إن ده حرية شخصية وأنا بمشي في الشارع عادي ومش بخاف من حاجة بفضل الله.. وسبحان الله جارتي مسيحية وكنّا بنتكلم عن الحجاب وجارتها سألتني ليه لابساه هي ردت عليها وقالت ده لَبْس المسلمات وشكلهم سواء الحجاب أو النقاب".

وأضافت: "الحقيقة مشفتش كره للنقاب إلا في مصر بلدي حبيبتي.. أنا مش فاهمة هي الناس دي عايزة إيه وبتحارب المحجبات والمنتقبات كدة ليه ويعني إيه ده مش هوية مصر.. سواء مصرية أو عربية كلنا عرب وغالبيتنا مسلمين موحدين.. هويتنا الإسلام روحنا الإسلام مظهرنا الإسلام.. لو ده بيغيظ ناس هما حرين.. وكفاية بقى الكلام عن النقاب كأن الأزمة العربية كلها سببها النقاب".

وكانت الفنانة حلا شيحا، قد أعلنت عودتها إلى التمثيل مرة أخرى بعد سنوات من الاعتزال وخلع الحجاب.

وأكدت في بيان صحفي، اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكارًا تنتصر للإنسانية وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها.

مم

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