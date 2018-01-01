أخبار تهمك والدة "طفل السرطان" تصدم محبيه: "زين ما فضلوش كتير"

أعلنت رضوى موسى، والدة الطفل زين يوسف، بطل سلسلة الإعلانات الرمضانية "زين هو التحدي"، قبل قليل، أن التحاليل الطبية الأخيرة أظهرت إصابة ابنها بمرحلة متقدمة من سرطان الخلية الكلوية، الذي يصيب البالغين فقط في أغلب الحالات.

وأكدت رضوى خطورة المرحلة العلاجية لابنها، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "من خمس سنين لما زين عيي وكل الوقت ده ورحلتنا مع السرطان كنا متدربين على إن النوع الرئيسي اللي جاله مرتين قبل كده Neuroblastoma هو أسوأ الأنواع وأخطرها، لحد ما سمعنا من الدكتورة بتاعته من يومين (النوع ده أسوأ بكتير) الورم كبر وقاعد على جهاز المثانة".

وأشارت رضوى إلى عدم جدوى استخدام العلاج الكيميائي في تلك المرحلة المتقدمة، إضافة إلى استحالة استخراج الورم جراحيًا، موضحة: "الأمل في دوا جديد وتجربة علمية ممكن يتاخد حبوب وهدفه إنه يصغر الورم شوية".

وأعربت والدة الطفل زين عن صعوبة استقبالها وزوجها لنتيجة التحاليل المخيبة للآمال مجددًا، قائلة: "القعدة اللي قعدناها والكلام اللي سمعناه كافي إنه يدمر أي أب وأم.. اتقالنا من الآخر إنه المرضى بالنوع ده فرصهم قليلة ووقتهم مش كتير".

وطالبت الأم متابعي ابنها بالإكثار من الدعاء له وللأسرة بالثبات في مواجهة المرحلة الجديدة، التي سيبدأ "زين" تلقي علاجها الأسبوع المقبل.

وكانت رضوى موسى، قد أعلنت شفاء ابنها نهائيًا من مرض السرطان، في ديسمبر الماضي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "حبينا نفرحكوا معانا إن نتايج التحاليل والأشعة طلعت كلها حلوة الحمد لله".

وظهر الطفل زين في سلسلة إعلانات في شهر رمضان الماضي، بعنوان: "التحدي هو زين"، كشفت قصة كفاح الطفل الذي أتم عامه العاشر منذ أشهر قليلة، وتعافيه من مرض السرطان في مرتين سابقتين.

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