زفاف "قميص استومك على طرحة".. تفاصيل عقد قران هنا الزاهد وأحمد فهمي

عبر حسابهما الرسمي على إنستجرام، شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا وشقيقها عمر، صور جمعتهما بالفنانة هنا الزاهد، خلال عقد قرانها على الفنان أحمد فهمي مساء أمس، وسط تفاعل متابعيهما بتسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات المباركة لهما.

أطلت هنا بأزياء بيضاء "كاجوال"، تجسدت في قميص "ستوميك" تميز بأنّه منقوش وفضفاض، وبنطلون أبيض لا يحتوى على نقوش، و"طرحة زفاف" طويلة.

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ونشرت إيمي صورة منديل عقد قران الثنائي الفني، حمل اللون "الكورال" مزيّن بزهور "3 دي" متعددة الألوان، ومرصفة بفصوص اللولي، يحمل اسم "هنا وفهمي".

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وعلقت ابنة طلعت زكريا على المواد المصورة، قائلة: "مبروك يا أحلى عروسة"، للتجاوز تسجيلات الإعجاب على الـ6200، ومئات التعليقات أبرزها: "ربنا يتمم على خير، يا ترى الفرحة الكبيرة إمتى بقى، انتي وأحمد لايقين على بعض بس خليه يبطل شتايم، وملكة جمال يا هنا".

لوك جديد لهنا الزاهد قبل حفل زفافها

وقبل الزفاف بأيام، شاركت الفنانة الشابة متابعيها بـ"نيو لوك" مختلف، يظهر من خلال صورتين نشرتهما عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بدّت فيه بلون شعرها تدرج بين درجات الأشقر والثلجي.

دعوة الفرح

وكان "هن" حصل على بطاقة دعوة حفل زفاف الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، والتي تميّزت ببساطتها، وهي مكونة من إطار يتخلله ورود وعصفورة ترمز للحب وبعض الكلمات، ومن المقرر إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة اليوم.

وأكد مصدر لـ"هن" أنّه جرى دعوة عدد كبير من الفنانين ونجوم الوسط الفني وبعض الإعلاميين، متابعًا: "اختاروا الوقت ده مخصوص، عشان يبقى قبل موعد إقامة مهرجان الجونة، والكل يحضر".