كافيه البنات بالفيديو.. بعد شائعات الانفصال.. أنغام تشكر أحمد إبراهيم: "زوجي وحبيبي"

"زوجي وحبيبي..ميرسي على وقفتك ووجودك ودعمك ليا وإنك معايا النهاردة"، كلمات وعبارات رومانسية مصحوبة بنظرات الحب وجهتها المطربة أنغام لزوجها الموزع أحمد إبراهيم تقديرًا على مشاركته ودعمه، أثناء حضورها حفل توزيع جوائز "الميما ميوزك أورد" لعام 2019، والمقامة بفندق كونكورد السلام.

ووجهت أنغام الشكر لجميع القائمين على الحفل وقالت: "أنا مبسوطة جدا إني بتكرم لتاني مرة في الميما، الحقيقة بحيي القائمين عليها وعلى المستوى المحترم، والثقة اللي بيكسبوها من الجمهور ومننا".

ولم تفوت أنغام الفرصة لتهنئة عدد من نجوم ونجمات الفن مثل الفنان محمد الشرنوبي لاختياره كأفضل مطرب شاب، و كارمن سليمان كأفضل مطربة شابة، بعبارة: "كلكم تستاهلوا".

وتنتهز أنغام جميع الفرص للتأكيد على نفي شائعة انفصالها عن زوجها، من خلال نشرها عددًا من الصور أو مقاطع الفيديو التي تظهر أن الوضع بينهم يبدو على مايرام، وذلك بعدما تداولت عدد من المواقع نبأ عودته لزوجته ياسمين عيسي، وهو ما أكدته مصادر مقربة من أسرة "ياسمين" في تصريحات لـ"الوطن"، بأن "إبراهيم" أعادها بما يعرف بالطلاق الرجعي، أي ردها إليه في شهور العدة دون سبب، بعد ذلك حذفت "ياسمين" صورهما من موقع "إنستجرام".

ونشرت أنغام عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة "سيلفي" تجمعها به، في رسالة خفية أن علاقتهما مستمرة.

وعلقت أنغام على الصورة التي التقطت خلال حضورها وزوجها حفل الفنان محمد حماقي، قائلة: "مع إني ما بحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده على كتفي زي ما هو دائماً إيده على كتفي وساندني".

يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم، طلق زوجته ياسمين عيسى، مؤخرًا بعد طلبها، بسبب زواجه من الفنانة أنغام، ومشاكل عدة حدثت بين الطرفين لنفس السبب، وتمسكت زوجته ياسمين عيسى بالطلاق مع ظهور "إبراهيم" المتكرر مع أنغام أمام الكاميرا معلنا دعمه لها.

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