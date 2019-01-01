علاقات و مجتمع "رقص بدون شورت".. تفاصيل قضية جوهرة من إخلاء السبيل لتأييد الحبس

بعد قرابة العامين من اتهام الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، المعروفة باسم "جوهرة"، بالتحريض على الفسق والفجور، جاءت محكمة الاستئناف لتؤيد حكم الحبس الصادر ضد الراقصة الروسية بالحبس عامًا.

بداية القضية.. فيديو متداول

البداية حينما تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للراقصة الروسية جوهرة، وهي ترقص مرتدية بدلة رقص "بدون شورت"، ما وضعها تحت طائلة القانون بتهمة التحريض على الفسق والفجور، فتوجهت مأمورية أمنية، تحت قيادة العقيد وليد بدر، وباشرت معها التحقيقات بمعرفة، علي ذكري، مدير نيابة قسم الجيزة.

"ده لبسي اللي متعودة البسه في حفلات الرقص اللي كنت بعملها في القاهرة.. ومكنتش أعرف أن طريقة لبسي يعاقب عليها القانون".. بتلك الكلمات حاولت "جوهرة" التعامل مع الاتهام بشكل طبيعي، وأنكرت كل التهم التي وجهت إليها.

وقالت الراقصة الروسية، في التحقيقات التي جرت في سرايا نيابة الجيزة، بعدما استعانت النيابة بمترجم، إنها لم تكن تعلم أن ارتداءها لتلك الملابس يعد تحريضا على الفسق، موضحة أن ما نسب إليها من اتهامات تجهله تماما، ولا تعرف سبب القبض عليها.

إخلاء سبيل جوهرة

وعقب التحقيقات والانتهاء من استجوابها، أصدرت النيابة قرارًا بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه، وقالت مصادر قضائية إنه سيتم إحالتها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح قسم الجيزة خلال ساعات بتهمة التحريض على الفسق.

إحالة قضية جوهرة للمحاكمة

وبالفعل أحيلت قضية الراقصة الروسية إلى محكمة الجيزة، التي أصدرت حكمها بالحبس لمدة عام، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وذلك في شهر أبريل الماضي.

وقدمت جوهرة، استئنافا على حكم حبسها، في محكمة جنح مستأنف الجيزة، ومع بداية الشهر الجاري، عقدت جلسة الاستئناف على قرار حبسها التي انتهت بقرار تأجيلها إلى 28 ديسمبر، وهو اليوم الذي أيدت فيه محكمة الجنح قرار الحبس لمدة عام، ورفضت الاستئناف الذي قدمته الراقصة.

تعليق جوهرة على تأييد الحبس

وبحسب مصادر قضائية أصبح حكم الحبس نهائيا موجب القبض على الراقصة الروسية "جوهرة"، لأنه من المحكمة المستأنفة ولا يوجد أمامها إلا الطعن عليه بالنقض أمام محكمة النقض خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

أوضحت مصادر ذات صلة من الراقصة جوهرة، بأنها تتواجد خارج البلاد، إلا أنها نشرت عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على "إنستجرام"، صورتها وهي مرتدية بدلة رقص جريئة، باللون الفضي مزينة بذيل طويل لامع.