لايف ستايل أول فيديو من خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

احتفلت الفنانة الشابة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بخطوبتها للممثل أحمد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لهنادي وأحمد، وهما في الخطوبة، على نغمات رامي عياش.

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وظهر "أحمد" ببدلة رمادية اللون، مزينة بخطوط رفيعة، فيما أطلت العروس بـ"جامبسوت" أبيض اللون، تميز بأنه طويل وفضفاض، كما أنه غير منقوش ومزود بحزام فضي لامع، مرتدية خاتم الخطبة بيدها اليمنى، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.