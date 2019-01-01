علاقات و مجتمع "عاوزك يا ماما".. طفل يحاول منع والدته من الانتحار.. والأم ترد: "لك رب يتولاك"

طفل لم يتعد عمره الـ 6 سنوات، حاول الاستغاثة بعدما شاهد والدته أثناء انتحارها، أثناء جلوسها على سور شرفة الطابق الخامس في مسكنها بعمارات مساكن سوزان مبارك، شرق النيل في بني سويف.

"عايزك يا ماما"، كانت هذه هي الجملة التي حاول بها استعطاف والدته لكي تتراجع عن قرار انتحارها، ففي ساعة مبكرة من صباح أمس الأول، وفي لحظة خاطفة، ألقت الأم بنفسها من أعلى لترتطم بشرفة الطابق الأرضي وتتعرض لإصابات خطيرة نُقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

البداية كانت استغاثة من أهالي مساكن سوزان مبارك بشرطة النجدة في بني سويف، عقب قيام "نشوى. م"، ربة منزل، تقيم في الطابق الخامس، بإلقاء مفروشات من شرفة شقتها، وإحراق جزء منها بسبب خلافات زوجية بينها وبين زوجها، ثم أقدمت بعدها على الجلوس أعلى سور الشرفة مهددة بالانتحار.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية وقوات الإنقاذ بمديرية أمن بني سويف إلى موقع البلاغ، واستعانت الشرطة بإبنها "محمد"، 6 سنوات، لمناشدتها العدول عن قرارها عبر مكبرات الصوت قائلاً: "عايزك يا ماما"، إلا أنها ردت قائلة: "لك رب يتولاك".

وفور محاولة قوات الشرطة الاستعانة بأحد أقاربها من الدرجة الأولى، بالدخول إلى غرفتها وإقناعها بالعدول عن قرارها، قفزت من الشرفة وارتطمت بالطابق الأول رغم استعانة الأهالي ببطاطين لصد ارتطامها بالأرض إلا أنّ محاولتهم باءت بالفشل بعد ارتطامها بشرفة الطابق الأول حسب رواية شاهد عيان: "حاولنا بقدر استطاعتنا إنقاذها وإثناءها عن قرارها إلا أن جميع محاولاتنا فشلت".

كان اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، تلقى إخطاراً من شرطة النجدة بورود استغاثة من أهالي مساكن سوزان مبارك شرق النيل بإقدام ربة منزل على الانتحار، فأمر بتوجيه قوات الإنقاذ والحماية المدنية والمباحث لإنقاذ السيدة، وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة ومباحث مديرية أمن بني سويف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية الأمن إلى موقع البلاغ، قبل أن تُلقي ربة المنزل بنفسها من الطابق الخامس، ويجرى نقلها لتلقي العلاج بالمستشفى حيث أصيبت عدة إصابات نتيجة اصطدامها بشرفة الطابق الأول قبل سقوطها على الأرض.