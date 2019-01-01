علاقات و مجتمع بطل منشور "عروسين يبحثان عن معازيم": مش عاوز حاجة من حد متشهروش بينا

"شعور اليُتم حل على الأجواء، لأن عريسنا وعروستنا من دار أيتام، ولما قرروا يكتبوا الكتاب في مسجد، مكانش فيه هيصة ولا ناس، إلا موظفات الدار، لدرجة إن الشيخ المأذون عجل بالإشهار وأجهش أثناء الدعاء لهم بالبكاء، وخرجنا وجميعنا مكسوري القلب".. كلمات قاسية تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحث سُكان مدينة طنطا، على حضور حفل زفاف العروسين أسامة وعلا، في إحدى القاعات، حتى لا يشعران بالوحدة.

لم تمر ساعات على هذا المنشور، الذي لم يتوصل لأساسه حتى الآن، إلا ونسخ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كلمات المنشور، وتداولوها على المجموعات والصفحات العامة، والخاصة على "الفيسبوك"، داعين المتابعين لحضور الحفل، وإسعاد العروسين.

في ناس عاوزة تتبرع فعلًا

هكذا أكد الحاج "جمال" مدير قاعة نقابة الزراعيين، المقرر إقامة العُرس بها، غدًا، الخميس، قائلًا: "فعلًا في ناس جت تسأل عن المعاد، عاوزة تحضر بسبب بوست على النت، غير إن في ناس عاوزة تتبرع".

وأضاف لـ"هن": "العريس متكفل بالمصاريف، مطلبش حاجة، بس الناس حابة تفرح".

محدش يشهر بينا مش بلم مساعدات

من جانبه، عبر العريس أسامة، عن غضبه الشديد، لما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "مطلبناش من حد يكتبلنا حاجة، ولا مستنيين حاجة من حد، أنا متكفل بكل حاجة، ولا عارف مين اللي كتب البوست الأصلي ويقصد إيه، غير إنه شهر بيا وبمراتي".

وأضاف لـ"هن": "الناس خدت الموضوع شفقة، ومساعدات وتشهير بيا وبمراتي، وأنا مش عاوز حاجة، ولا طلبت حاجة من حد، ونشرت فيديو على صفحتي الشخصية أوضح الحقيقة".

وتابع: "أنا من دار وهي من دار تاني، عرفتها واتقدمت والدنيا مشيت، ليه التشهير، اللي حابب يشاركنا الفرحة ويحضر يحضر، لكن لا يصور، ولا يكتب حاجة عني أنا ومراتي".