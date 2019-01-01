لايف ستايل مصنوع من الألماس.. مي عمر ترتدي فستانا بـ50 مليون جنيه (صور)

تألقت الفنانة مي عمر، بفستان الزفاف، بنهاية عرض المصمم العالمي هاني البحيري، الذي جاء مرصع بالألماسات، ذو ذيل عريض وطويل للغاية، مع حمالات رفيعة، مع طرحة عريضة، وطويلة لامعة.

وقالت الإعلامية بوسي شلبي، أن الفستان تبلغ قيمته 50 مليون جنيه.

وأكدت الإعلامية، خلال فعاليات عرض الأزياء الـ100 في مصر، أن الفستان مصنوع من الألماس الحر، والأقمشة المصرية.

وتوافد النجمات على حضور الفعالية،على رأسهن الفنانة نرمين الفقي، فيفي عبده، صفية العمري، سوزان نجم الدين، لقاء سويدان، زيزي، مها أحمد، ملك قورة، ولطيفة.

كما حضر الحفل الفنان هاني شاكر، هاني رمزي وزجته، والفنان ماجد المصري وزوجته.

وعرض البحيري 100 فستان اليوم، أحيا الحفل الفنان اللبناني وائل جسار.