علاقات و مجتمع برلمانية عن إطلاقها النار في "قراية فاتحة ابنتها": "علي مسكة سلاح حلوة"

أعربت النائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس في محافظة الشرقية، عن اندهاشها من التداول الواسع لمقطع فيديو تظهر فيه وهي تطلق أعيرة نارية من شرفة منزلها، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "إسماعيل" لـ"هن": "جوزي النائب بكر أبو غريب هو اللي صورني، احتفالا بقراية فاتحة بنتنا"، واصفةً ما فعلته بأنه "تصرف طبيعي"، ومن أشهر العادات والتقاليد السائدة في المجتمع المصري، مضيفة: "أنا فلاحة أصيلة، وكنت بعبر عن فرحتي، بس مبعرفش أرقص فضربت نار".

وأكدت أنها متمكنة من الإمساك بالسلاح و"ضرب النار"، كما أن "البندقية تحمل ترخيص"، متابعة: "اللي بيطلع رخصة له مواصفات خاصة، بيكون عاقل ومش أهوج، وأنا في أكثر من 60 ألف واحد انتخبوني، فأكيد أنا شخص مسؤول"، لافتة إلى أنها تشارك في تشريع القانون، "ولا يمكنها أن تخترقه أو تتجاوزه".

واستنكرت البرلمانية الهجوم الذي شنه كثيرين عليها بسبب تصرفها، الذي اعتبره البعض "غير آمن"، متابعة: "أنا كنت مركزة جدا وأنا بضرب نار، وعليا مسكة سلاح حلوة".

وأشارت إلى أنها غير نادمة على ما فعلته، مردفة: "في فرح بنتي، هحط شريط الرصاص على كتفي، وهضرب نار تاني".