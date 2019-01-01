علاقات و مجتمع أسرة تكشف تفاصيل العثور على رضيع في القمامة بشبرا: البرد والناموس بهدلوه

ملامح طفولية بريئة، لا تعلم ما يدور حولها، لا تفقه مصيرها، وما هي عليه الآن، بقع حمراء متفرقة تكسو وجه طفل رضيع يبلغ عُمره أيام، نتيجة لدغات الباعوض، التي تغذت عليه بعدما ألقي في القمامة، بجانب أحد المساجد بمنطقة شبرا الخيمة.

بابا لاقاه وهو رايح يصلي الفجر

علقت "منى جمال" التي شاركت بصورة الرضيع، قائلة: "والدي كان ماشي، فجر يوم الجمعة، عشان يصلي، وهو بيرمي الزبالة، لقاه نايم ومرمي جوة شنطة في وسط الزبالة عندنا في شبرا الخيمة".

وتابعت: "أخده ورجع بيه على البيت، وكانت حالته للأسف صعبة جدًا، جبنا له لبس وروحنا بيه لدكتور وقال إن عنده حوالى 10 أيام بس".

وعن حالة وهيئة الرضيع، استطردت الفتاة لـ "هُن": "الطفل جاي لونه أزرق بسبب البرد، والسُرة بتاعته واقعة في البامبرز والناموس واكله وقارصه في وشه"، مضيفة: "شربناه ينسون دافئ والصبح جبناله لبن صناعي عشان كان جعان".

ربما الأمر أربك الشخص الذي لم يجد أمامه حلًا سوى الاطمئنان على الحالة الصحية للرضيع، ومن ثم التوجه على الفور لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وأكدت صاحبة الصور المتداولة: "بابا راح القسم وبلغ وسجلوه باسم عشوائي وبابا اتكفل للقسم إنه هياخده ويراعيه لحد ما أهله يظهروا، وفعلا حرر محضر برقم 14423 لسنة 2019، إداري قسم ثانِ شبرا الخيمة، واتسمى بـ "ياسين"، كاسم كروكي"، متابعة: "النهارد بعتوا لبابا تاني بعد ما حرر المحضر، وأخدوا الطفل لأنه لازم يروح لدار رعاية تبع وزارة التضامن الاجتماعي".

وعن مشاركتها بالصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت "جمال": "مش عاوزة أجزم إن أهله اللي رموه، بس ممكن يكون مخطوف وأهله يوصلوله، لأن عنده 10 أيام أكيد مامته رضعته، ويمكن يوصلوله فعلا ويستلموه من محكمة الطفل".