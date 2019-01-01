صحة بعد وفاة طفلة بسببها.. متى تصبح الإنفلونزا قاتلة؟

بالنسبة لمعظم الناس، تمثل الأنفلونزا بضعة أيام من الشعور بالتعاسة. من الأعراض الشائعة، آلام الجسم والحمى والسعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والقشعريرة والتعب، إلا أن الطفلة جنى، البالغة من العمر 4 أعوام توفيت بسبب الإنفلونزا الموسمية، ما يؤكد أن هناك بعض الحالات التي تصبح فيها الإنفلونزا قاتلة.

بالنسبة للبعض، بما في ذلك الأطفال الصغار والكبار، فإن الإنفلونزا قد تكون أكثر خطورة. في بعض الحالات، تكون الإنفلونزا من العوامل المساهمة في الوفاة، حتى لو لم تكن السبب الرئيسي، بحسب موقع "هيلث لاين".

من هو الأكثر عرضة للخطر؟

تساعد اللقاحات والتثقيف الأفضل حول النظافة والسلامة العامة على تقليل عدد الإصابات بالإنفلونزا كل عام. لكن الإنفلونزا يمكن أن تصيب أي شخص من أي فئة عمرية.

البعض أكثر عرضة لخطر المضاعفات الصحية الخطيرة الناجمة عن الإنفلونزا:

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، ولا سيما أولئك الذين تقل أعمارهم عن سنتين.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يتناولون الأسبرين أو الأدوية التي تحتوي على الساليسيلات.

البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة وما فوق.

النساء الحوامل.

الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة.

الأشخاص الذين يتناولون عوامل مثبطة للمناعة (على سبيل المثال: العلاج الكيميائي).

الذين يعانون من السمنة المفرطة.

معظم هؤلاء أكثر عرضة للخطر لأن أجهزة المناعة لديهم معرضة للخطر.