صحة بعد انتشارها بين التلاميذ.. 6 حقائق عن الإنفلونزا ومصل التاميفلو

أغلقت مدرستين بالتجمع الخامس أبواهما ليومين، فيما قررت مدرسة ثالثة بالتجمع الأول إغلاق بعض فصولها للمرحلتين الابتدائية والحضانة، وذلك بالتزامن مع إصابة التلاميذ بالإنفلونزا وانتشارها بينهم بشكل كبير، ويستعرض التقرير التاالي كل ما تود معرفته عن الإنفلونزا المنتشرة، والأمصال المناسبة لها بحسب الدكتور محمد سالمان.

قال الدكتور سالمان عن طبيعة الإنفلونزا المنتشرة، إنها مثل كل موسم شتاء، تظهر إنفلونزا الخنازير، المعروفة بـ(H1N1)، مثل أي فيروس، وظهرت بالفعل أكثر من حالة هذا العام، وعن أسباب انتشارها أضاف، "للأسف تطعيم الإنفلونزا أتأخر السنادي وده واحد من أسباب شدة الأدوار اليومين دول".

وطمأن الطبيب أهالي المرضى بأن ليس عليهم القلق، حيث إن أغلب الحالات تتحسن تدريجيا بمفردها، وليس ضروريا غياب الأطفال عن المدارس.

أعراض إنفلونزا الخنازير

وفصل سالمان، أعراض إنفلونزا الخنازير، موضحا أنها غالبا تكون H1N1 إذا استمرت الحرارة مرتفعة أكثر من 5 أيام، إذا ظهرت أعراض الالتهاب الرئوي، وهي (صعوبة في التنفس – نهجان – شفايف أو أطراف زرقاء)، وأخيرا كحة شديدة لا تتحسن مع العلاج لفترة طويلة.

وتوضح كذلك تحاليل صورة الدم الكاملة (CBC) وتحليل الـ CRP، إذا كان المصاب فيروس أو بكتيريا، لكن إنفلونزا الخنازير (H1N1) يتم التأكد منها عن طريق تحليل مسحة من الحلق.

علاج إنفلونزا الخنازير

وفي حالة إيجابية مسحة الحلق، يصبح العلاج الوحيد لانفلونزا الخنازير (H1N1) هو "التاميفلو"، مع معالجة الأعراض المصاحبة لها، مثل الكحة وارتفاع الحرارة، بالإضافة إلى المراقبة والمتابعة المستمرة من قبل أطباء الأطفال حتى الشفاء، وإذا كانت الأعراض شديدةعلى الطفل، يمكن أن يرشح الطبيب مضادا حيويا لمنع أي عدوى بكتيرية ثانوية، ويمنع الطفل من الذهاب إلى المدرسة أو الحضانة أو التمرين حتى الشفاء.

أين يوجد مصل التاميفلو

قال سالمان، إن مصل التاميفلو (TAMIFLU) الشراب لا يوجد في مصر، بينما التاميفلو (TAMIFLU) الكبسولات موجود في صيدليات الشركة المصرية.

الوقاية من الإنفلونزا

شدد طبيب الأطفال على تطعيم الطفل بمصل الإنفونزا الموسمية، والمتوفر حاليا في فاكسيرا وعيادات الأطفال المتخصصة.

بالإضافة إلى تناول السوائل الدافئة وغسل اليدين المستمر، وشرب كثير من المياه، والنوم الكافي يوميا ولعب الرياضة وعدم التعرض لأطفال أو كبار مرضى، والتهوية الجيدة للبيوت والمدارس والحضانات وغيرها.

حماية الأشقاء من إنفلونزا الخنازير

في حالة أصيب طفل بإنفلونزا الخنازير، يجب أن يحصل البيت كله على جرعات التاميفلو (TAMIFLU) الوقائية المتوفرة للكبار، بحسب سالمان، ولكن لعدم توفرها للأطفال، يجب حينها فصل الطفل المصاب عن أهل البيت قدر المستطاع وعدم استخدام أدواته أو لعبه وعدم النوم فى نفس السرير أو الاقتراب من الوجه.

متى يأخذ الطفل جرعات التاميفلو (TAMIFLU) الكبسولات

يجب أن يتناول الكبار وأى طفل وزنه فوق 40 كيلو، التاميفلو (TAMIFLU) الكبسولات الـ75 مجم كل 12 ساعة لمدة 5 أيام وهي الجرعة العلاجية، أما الجرعة الوقائية، فهي كبسولة واحدة يوميا لمدة 10 أيام.