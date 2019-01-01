علاقات و مجتمع تحدثت بافتتاح منتدى شباب العالم.. من هي "كوكس" أول طيارة بدون ذراعين؟

رغم فقدانها لذراعيها، لكنها صاحبة بصمة كبيرة بالعالم والتاريخ، بدأتها باستخدامها لذقنها وأكتافها الصغيرة للتزلق، لكن أحلامها الكبيرة كانت ترفرف عاليا، لتنمو بداخلها تدريجيا لتتحدى الصعوبات، إلى أن أصبحت أول طيارة بدون ذراعين في العالم.

جيسكا كوكس، واحدة من النماذج البارزة بالعالم، لذلك كانت صاحبة أولى الكلمات الشابة، اليوم، خلال حفل افتتاح النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والعديد من الشخصيات المهمة من مختلف الدول.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن أول طيارة بدون ذراعين، وفقا لموقعها الرسمي وحوارها مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية في مايو الماضي:

- هي شابة أمريكية، من ولاية أريزونا.

- تبلغ من العمر 36 عاما.

- ولدت بدون ذراعين، بدون سبب علمي محدد حتى الآن.

- دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بكونها أول شخص يقود طائرة من دون ذراعين.

- تخرجت في جامعة أريزونا بدرجة علم نفس.

- تقول جيسيكا إنها لم تشعر يوما بالعجز أو أنها مختلفة، لاسيما مع مساعدة والديها اللذين وفرا لها كل الدعم والأدوات اللازمة لتستطيع أن تعتمد على نفسها.

- منذ صغرها تعلمت الطفلة العزف على البيانو، وقيادة السيارة والطيران وكل الوظائف الحياتية باستخدام قدميها.

- كما تمكنت من الغوص وحاصلة على حزام أسود من الدرجة الثالثة فى التايكوندو.

- تستطيع الكتابة على لوحة المفاتيح بسرعة 25 كلمة في الدقيقة، بالإضافة إلى أنها تضع وتزيل عدساتها اللاصقة بنفسها، وبواسطة أرجلها.

- بعد نجاحها المتميز، باتت تقدم محاضرات تحفيزية في جميع أنحاء العالم، حيث قالت: "لأنني أعيش حياتي بالطريقة بشكل مختلف، فإن هذا له تأثير هائل على الآخرين، لقد كان لي دائما القدوة والقاعدة، ولأنني الآن أصبحت مسؤوليتي أن أكون أنا القدوة بالنسبة للجيل القادم".

- قضت أكثر من 13 عاما في التدريب لتصبح متحدثا أفضل.

- وحول تجربتها كأول شخص من دون أذرع يقود طائرة، تعترف الشابة جيسيكا بأن الطيران كان أكبر المخاوف لديها، على الرغم من عدم خوفها من المرتفعات، مضيفة أنه بعد أحد الخطابات اتصل بها أحد الطيارين الحربيين وعرض عليها اصطحابها في رحلة، ترددت في البداية، لكن والدها كان يقف إلى جانبها قال: "هي ترغب بأن تطير".

- تغلبت جيسكا على مخاوفها من الطيران، مع أول رحلة، حيث استغرق ذلك الأمر 3 طائرات مختلفة، بسبب الخدمات اللوجستية في لوحة التحكم، لذلك بدأت الأمر في طائرة رياضية خفيفة وهي Ercoupe والتي لا تحتوي على دواسات الدفة.

- تقود الشاب الأمريكية الطائرة من خلال وضع قدمها اليمنى على ذراع التحكم فى الاتجاهات، بينما اليسرى على دواسة الوقود قبل الإقلاع، وتستمر في السيطرة الكاملة على الطائرة باستخدام قدميها فقط طوال مدة الرحلة.

- بدأت جيسيكا تدريبها التجريبي بعد تخرجها، ودرست مجددا لمدة 3 أعوام، لحين حصولها على شهادة رائدة من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في عام 2008.