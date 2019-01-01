علاقات و مجتمع بعد يومين من القلق.. "طالبتا الإعدادي" تعودان بعد اختفائهما الغامض

"الحمد لله رجعت امبارح بليل" بنبرة مليئة بالفرح والطمأنينة أعلن محمد ممدوح، شقيق الطالبة ملك، عودة الأخيرة وصديقتها بعد تغيبهما لمدة تجاوزت الـ24 ساعة، عقب خروجهما من المنزل لحضور درس خصوصي.

وأوضح "محمد" لـ"هن"، أن شقيقته عادت إلى أحضانهم، مساء أمس، بعد غياب دام أكثر من 24 ساعة.

وشكرت ميادة ممدوح، شقيقة ملك، الشرطة على جهودها لإعادة الأخيرة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، قائلة: "الحمد لله ملك رجعت بالسلامة.. شكرًا جدًا للمباحث.. شكرًا جدًا لأي حد ساهم في رجعوها".

غياب غامض للطالبتين

وكانت ميادة ممدوح، أعلنت اختفاء شقيقتها وصديقتها، ملك، أمس، عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، وأرفقت صورهما للمساعدة في العثور عليهما: "يا جماعة ديه ملك وصاحبتها متغيبين الاتنين مع بعض ونزلو مع بعض ولسه مرجعوش الاتنين يا جماعة لو حد شافهم في أي حته يكلمنا ضروري".

وبدأت الحكاية حينما غادرت ملك ممدوح، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، منزلها بمنطقة عين شمس، برفقة صديقتها وزميلة دراستها "ملك عماد"، في الساعة 2 ظهر أمس، لحضور درس خصوصي.

ومع حلول الساعة التاسعة مساء، كان القلق بدأ يعرف طريقه إلى أسرة ملك ممدوح، ابنة الـ14 عامًا، تحاول الاطمئنان لكن الهاتف كان مغلقًا: "كانت آخر حاجة.. لما مرات خال صاحبتها اتصلت على موبايلها وملك ردت عليها قالتلها ناقصلنا نص ساعة والدرس يخلص"، بحسب ما ذكره شقيقها محمد ممدوح، في حديثه لـ"هن".