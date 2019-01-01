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علاقات و مجتمع

"عيب خلقي".. أحمد فهمي يتحدث عن مرضه: التشخيص كان خطأ

كتب: محمود البدوي -

12:36 ص | الإثنين 09 ديسمبر 2019

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أحمد فهمي وهنا الزاهد

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طمأن الفنان أحمد فهمي، جمهوره على حالته الصحية، حيث ذكر أنه الآن أفضل بكثير، مضيفًا: "مش عارف إيه اللي حصل، هنا الزاهد زوجتي كانت لسه خارجة من المستشفى من أربع أيام عشان المرارة، وأنا دخلت عشان بقالي سنتين عندي ارتجاع مريء ومش بيخف".

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر": "عملت منظار أكثر من مرة قالوا عندك ارتجاع مريء، بس في الآخر اكتشفت أن التشخيص خطأ ومش ارتجاع مريء".

وتابع: "طلع عندي عيب خلقي، عندي خلايا ظهرت في المريء من الأعلى كانت لازم تتكوي عشان متقلبش حاجة مش كويسة لا قدر الله".

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