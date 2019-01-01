علاقات و مجتمع "واثقة في نفسي".. أول ظهور لجوهرة بعد أزمة "الفيديوهات المسربة"

حلت الراقصة الروسية جوهرة ضيفة ببرنامج "الأجرة ورا" على موقع "يوتيوب"، من تقديم أدهم غنيم.

وبدأت الحلقة بالأغنية الشعبية "لأ لأ" وظهرت جوهرة وهي ترقص على أنغامها، وقال أدهم مقدم الحلقة إن هناك كثيرين يتمنون الجلوس مكانه، لتعلق جوهرة: "الكثير حوالي نصف مليون أو ثلاث أرباع مليون مثلا"، موضحة أنها لم تكن تتوقع أن يكون لها هذا الجمهور الكبير في مصر، وأكدت أنها دوما تثق في نفسها وهذا سر نجاحها.

وعند سؤالها خلال البرنامج عن الراقصة دينا وهل هي المفضلة لديها، أكدت جوهرة أنها تحب دينا ولكنها ليست المفضلة بل تفضل كل من منى سعيد وعزة شريف.

وخلال اللقاء، تحدثت الراقصة جوهرة عن إعجابها بمحمد رمضان كمطرب وفنان وقالت: "إنه شخص جيد ولكن ليس الأفضل بالنسبة لي".

وأكدت أنها لا ترى جمسها مثاليا وأنها لم تجر أي عمليات تجميل ولا تحب عمليات التجميل، وأضافت أنها من الممكن أن تتزوج مصري ولو كان فنانا ستختار حسين فهمي.

يذكر أنه جرى تسريب فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها الراقصة الاستعراضية "جوهرة" برفقة شاب مصري يدعى خالد أحمد، في أوضاع مخلة، وقال الشاب لاحقا إنه متزوج من "جوهرة"، وإنه جرى تسريب الفيديوهات بعد سرقة هاتفه.