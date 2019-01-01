صحة احذر التدخين.. تعرف على مرض شعبان عبد الرحيم سبب وفاته

بسبب الشراهة في التدخين، أصيب الفنان الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم بمرض الانسداد الرئوي، الذي أدى لتدهور حالته الصحية، واحتجازه في المستشفيات عدة مرات، وخضوعه لجلسات علاج بالأكسجين، حتى إعلان وفاته صباح اليوم.

وفيما يلي، أبرز أعراض الإصابة بمرض الانسداد الرئوي، وطرق الوقاية منه، بحسب ما ذكر موقع mayo clinic الطبي

أعراض الإصابة بمرض الانسداد الرئوي

- زيادة معدل إفرازات المخاط، الذي يتباين لونه بين الأخضر والأصفر والأبيض.

- الشعور بضيق في الصدر.

- تحول الشفتين إلى اللون الأزرق.

- السعال المزمن.

- الإصابة بضيق في التنفس.

- تورم في القدمين.

- الشعور الدائم بالوهن، وعدم القدرة على بذل المجهود.

طرق الوقاية من الإصابة بمرض الانسداد الرئوي

- الامتناع عن التدخين نهائيا.

- عدم الجلوس بجوار المدخنين، لتجنب الإصابة بالتدخين السلبي.

شعبان عبدالرحيم رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، صباح اليوم، حسبما أكّد ابنه لـ"الوطن"، بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية.

وقال "عصام"، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، إنَّه يتواجد في مستشفى المعادي العسكري حاليًا، لإنهاء تصاريح الوفاة.

وأضاف نجل شعبان عبدالرحيم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّه من المُقرر تشييع جثمان الفنان الراحل من مسجد السيدة نفيسة، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة العصر، فيما لم يُحدد موعد الجنازة بعد.

وطرح "شعبولا"، مؤخرًا أغنية جديدة مهاجمًا فيها قناة الجزيرة نظرًا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، كـ"ديو" يفضح أكاذيب الجزيرة.