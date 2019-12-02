علاقات و مجتمع "مشوفتش يوم عِدل من بعد فرحي".. ماذا حدث مع هنا الزاهد منذ زواجها؟

"مشوفتش يوم عِدل من بعد فرحي" بطريقة ساخرة جاء تعليق الفنانة هنا الزاهد، خلال ظهورها في الإعلان الترويجي في برنامج "معكم" ومن المفترض أن تكون إحدى ضيوفه بصحبة شقيقاتها، ويعد ذلك الظهور الأول للفنانة الشابة عقب زواجها من الفنان أحمد فهمي.

تعليق "هنا" خلال الإعلان الترويجي جاء لإشارة منها على الأزمات الصعبة التي مرت بها عقب زواجها من الفنان أحمد فهمي، في بداية شهر سبتمبر الماضي.

ويرصد "هن" الأحداث الصعبة التي عايشتها الفنانة هنا الزاهد، عقب زفافها من الفنان أحمد فهمي:

- شهر العسل في المستشفى

داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، التي شهدت حفل الزفاف الأسطوري للفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، حضره عدد كبير من أصدقائهم الفنانين، تعقبه شهر عسل في سنغافورة، لكن ما حدث أبدل ترتيبات العروسين السعيدة إلى ليالٍ قضتها العروس داخل المستشفى.

وعكة صحية تعرضت لها "هنا" أعلن عنها زوجها "فهمي" حينما نشر عبر حسابه على "إنستجرام" صورة لزوجته وهي مستلقية على ظهرها داخل غرفة المستشفى، معلقًا عليها: "بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحانة لنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللي مركزين أرجوكوا الحياة مش ناقصة.. إحنا في شهر العسل وبايتين أهو في المستشفى".

ومن ثم أكدت الفنانة هنا الزاهد عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها، حينما نشرت أيضًا عبر حسابها على "إنستجرام" الأدعية الدينية: "اللهم اشفني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي ربي اشفني شفاء لا يغادره سقما عاجلا غير آجل اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي".

وعلى مدار أيام مكثت خلالهم الفنانة هنا الزاهد، داخل المستشفى تحدث الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه على "إنستجرام" عن حالتها الصحية، مؤكدًا عن مكوثها في المستشفى لمدة 3 أيام في المستشفى تحت الملاحظة، وإذا لم يحدث ستخضع هنا الزاهد لجراحة: "الموضوع أننا في المستشفى هنا في سنغافورة وهنقعد تلات أيام تحت الملاحظة ولو محصلش تحسن هيبقى في جراحة.. الموضوع بايخ ومفاجئ بس بشكر دكتور أشرف زكي فعلا".

ووسط ذلك تردد الكثير من الشائعات حول فيروس خطير أصاب الفنانة هنا الزاهد، وهو ما نفاه الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "شوفوا إحنا عايشين في وسط إيه.. فيديو استثمار مرض.. وكل المعلومات غلط ولا غيرت مواعيد الفرح ولا هي عندها فيروس ولا أي كلام من ده".

تعافت الفنانة هنا الزاهد، وطمأنت جمهورها على حالتها الصحية، وذلك حينما نشرت صورتها عبر "إنستجرام" معلقة عليها: "شكرا لكل واحد، بجد أنا شوفت كمية حب منكوا ودعاء مشوفتهاش في حياتي، أنا بخير الحمد الله".

وفاة طلعت زكريا.. راح السند والأب

استردت الفنانة الشابة هنا الزاهد صحتها، لكن لم تمض سوى أسابيع قليلة حتى تلقت صدمة كبرى، بوفاة الفنان طلعت زكريا، زوج والدتها السابق، وكان بمثابة والدها، فانهارت الفنانة الشابة في جنازة الفنان طلعت زكريا حزنًا على فراقه.

"يا حبيبي الناس بتحبك أوي، أرجو الدعاء لطلعت زكريا، إن لله وإن إليه راجعون.. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب"، هكذا علقت "هنا" عبر حسابها على "تويتر" عقب جنازة الفنان الراحل.

وعلى مدار أيام متتالية، ظلت الفنانة هنا الزاهد، تنشر صور الفنان الراحل، معبرة عن حبها الشديد له، فكان من ضمنها آخر صورة جمعتها وكانت من عقد قرانها، معلقة عليها: "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع حبيبي وسندي وأبويا، عايزة أقولك إنك هتدخل الجنة عشان ربيت 3 بنات كأنك أبوهم وأكتر، أنا معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك".

مشادة مع متابعة

وحينما بدأت الفنانة هنا الزاهد، في استمرار حياتها، ونشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت من خلالها بسترة سوداء "كت" وبنطلون باللون الزيتي، مع الشعر الكيرلي المعتاد والمكياج البسيط.

تعرضت للهجوم من متابعة لها، إذا علقت لها قائلة: "طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات.. الإنسان بينسى بسرعة"، ودافعت "هنا" عن نفسها قائلة: "هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت يا جماعة، احترموا خصوصيات الناس عيب كدة فى إيه؟".