أخبار من الوطن نيوز ابنة أحمد الفيشاوي تبكي بعد إلغاء منعها من السفر: الآن أستطيع العودة

بكت لينا ابنة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، بعد قرار المحكمة بإلغاء حكم منعها من السفر الذي أقامه والدها.

ونشرت لينا الفيشاوي عبر خاصية "استوري" على حسابها الشخصي بموقع الصور "إنستجرام"، فيديو لها وهي تبكي معلقة بالإنجليزية: "حظر سفري قد ألغي والآن أستطيع العودة إلى بلدي".

وتابعت باكية: "أستطيع زيارة أصدقائي وكل من أحبهم وأنا أبكي بشدة وأستطيع الآن زيارة عائلتي".

وكانت محكمة أسرة الخليفة، قررت أمس قبول التظلم المقدم من هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وقضت بإلغاء قرار منع ابنتهما "لينا" من السفر وترقب الوصول، والذي سبق صدوره لصالح "الفيشاوي".

وشمل الحكم في الدعوى رقم 1183 لسنة 2019، أسرة الخليفة، إلغاء أمر منع السفر، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

واستمعت المحكمة فى جلسة ماضية، لمرافعة المحامى شعبان سعيد المحامى، دفاع "الحناوى"، والذي طلب إلغاء منع السفر.