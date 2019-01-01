لايف ستايل من رانيا يوسف ليسرا.. "الأسود" بطل الساعة الأولى بافتتاح "القاهرة السينمائي"

الإطلالات السوداء هي عنوان أزياء الفنانات وصانعات السينما، في الساعة من حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المنعقد على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ليسيطر "ملك الألوان" على الملابس ذات التصميمات التي تنوعت بين المحتشم والجريء.

"هن" رصد أبرز الإطلالات السوداء في "القاهرة السينمائي الدولي"، خلال الفقرات التالية:

الراقصة دينا

وظهرت الراقصة دينا بـ"قفطان مغربي" أسود، والذي تميز بأنه بـ"نصف كُم"، وفضفاض، ومزين بنقوش بسيطة حول الخصر والأكمام.

إلهام شاهين

اختارت الفنانة إلهام شاهين الظهور بفستان أسود اللون، مزين بنقوش رقيقة من "دانتيلا" حول منطقتي الصدر والخصر.

إيناس الدغيدي

ظهرت المخرجة إيناس الدغيدي بفستان من خامة "فتافيت السكر"، والذي تميز بأنه قصير وأسود اللون ولامع، وبأكمام طويلة.

يسرا

أطلت الفنانة يسرا بفستان طويل أسود، مزين بنقوش بيضاء وفضية لامعة، والذي تميز بأنه بالكتف الواحد، وفضفاض.

نسرين أمين

ارتدت الفنانة نسرين أمين فستان أسود بكتف واحد، وقصير، كما أنه بذيل من التل المنقوش باللون الفضي اللامع.

رانيا يوسف

اختارت رانيا يوسف ارتداء فستان أسود مكشوف من الظهر، والذي تميز بأنه طويل، ذو أكمام ممتدة حتى المعصمين.

ساندي

وأطلت الفنانة الشابة ساندي، بفستان طويل بفتحة جانبية، كما أنه مكشوف الصدر، ومزين بنقوش سوداء من "القطيفة"، ومزود بحزام أسود

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".