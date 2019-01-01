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علاقات و مجتمع

أول تحرك من "الأمومة والطفولة" لواقعة العثور على طفلين على "سلم العمارة"

كتب: هدى رشوان -

12:04 ص | الإثنين 18 نوفمبر 2019

تعرض طفلين للإهمال من الأسرة

تعرض طفلين للإهمال من الأسرة

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تقدمت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ببلاغ للنيابة العامة في واقعة تعريض طفلي مطرب شعبي للخطر، وفق حكم المادة 96 من قانون الطفل.

ووجهت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، خط نجدة الطفل بسرعة إنقاذ الطفلين من الخطر الذي يتعرضان له.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من سيدة، وبصحبتها الطفل الأول يدعى "شادي"، 4 أعوام، والثاني يدعى "يازن"، 5 أشهر، بوجود هذين الطفلين على سلم العقار.

وكانت خلافات عائلية، قد نشبت بين شادي الأمير، مطرب شعبي، وبين زوجته، وترك لها الطفلين لولا عناد الزوجة، فعاملته بالمثل وأخذت الطفلين وتركتهما أمام شقته الكائنة بشارع رياض غرابة آخر سور المطحن، ووضعتهما على قطعة من القماش، كي يواجها مصيرا لا يعلمه سوى الله.

وتدخلت سيدة، "جارة مطرب الأفراح"، بأخذ الطفلين لديها بشقتها ورعايتهما، وتوجهت لقسم ثانِ طنطا لتحرير محضر 2555 إداري أول طنطا لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق لسماع أقوال الزوجين في الحادث.

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