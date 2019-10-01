لايف ستايل صابرين تخلع الحجاب وتنشر صورة بـ"الشعر الأصفر".. ومنى زكي تعلق: "مبروك"

نشرت الفنانة صابرين، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" وظهرت في الصورة بدون حجاب.

وحظت الصورة على أكثر من 2000 تسجيل إعجاب، من قبل متابعيها، حيث تفاجئ العديد من متابعيها متسائلين: "انتي قلعتيه انتي كمان"، "انتي قلعتي الحجاب".

وأبدى العديد من نجمات الوسط الفني فرحتهما بالقرار، حيث هنأتها الفنانة سهير رمزي، قائلة:"مشاء الله قمرحببتي"، وعلقت منى زكي: "مبروك"، ومن جانبها كتبت الفنانة نشوى مصطفى: "قمراية صاحبتى حبيبتى ياصابرين شكلك هو دورك فى ابو العلا البشرى البنوتة الناعمة الطيبة الفقيرة فاكراه".

صابرين أنا مش محجبة

ونفت الفنانة صابرين، ما تردد حول اعتمادها على فتوى من أجل الظهور في الأعمال الفنية بـ "باروكة" كبديل عن الحجاب كي تظهر محتشمة، موضحة أن ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، حيث إنها لا ترى نفسها محجبة من الأساس.

وأضافت "صابرين"، خلال حواره سابق لها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "أنا مش محجبة ولو كنت عاملة شعري كنت قلعت اللي على راسي وورتهولك كده على الهواء دلوقتي".