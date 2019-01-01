فتاوى المرأة "الإفتاء" الحجاب فرض وخلعه ليس من الكبائر.. اللي هتلتزم بيه مشكورة

استنكر الشيخ أحمد ممدوح، أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تصريحات بعض الفتيات عن عدم وجوبية الحجاب، حيث قال "فيه بنات تقول احنا اتخدعنا في الحجاب، وضيعنا أجمل سنوات حياتنا، وإن الحجاب من العادات البدوية، وبيحاولوا كمان يثبتوا الفكرة عند غيرهم، ويبرروا لأفعالهم".

وأضاف "ممدوح": "الحجاب ليس من أركان الإسلام، لأن أركان الإسلام خمسة يعلمها الجميع، كما أن خلع الحجاب ليس من الكبائر، بل من المعاصي، اللي هتلتزم به مشكوره، بس اللي مش هتلزم به متقولش مبررات زائفة إنه مش فرض، لأنه فرض".

وأكد أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مقطع فيديو عرضته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "يوتيوب": "الحجاب فرض، صحيح كلمة الحجاب لم تأتي بالمادة في القرآن الكريم بالدليل على الغطاء الذي يغطي موضع معين في جسم المرأة، بس المعنى وجد في القرآن الكريم، واجتمع علماء الأمة على كده، واتفاق علماء الأمة يرفع الشك والاحتمال وينتقل الأمر من حيز الظنية إلى حيز اليقينية".

وتابع: "الحجاب واجب، لم يقل عالم واحد إن الحجاب ليس فرض، لم يّقل أن الحجاب مش فرض غير أثمان هواة، يحاولون تشكيك البعض في الثوابت، والبنات للأسف بتتمسك بالكلام ده، وهذا مبرر زائف، لو عاوزه تقعلي الحجاب قولي أنا غلطانة أو أنا مش قادرة أو قدرتي النفسية مش هتخليني أقدر ألبسه، بس متقوليش مش فرض".