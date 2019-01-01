علاقات و مجتمع بعد عروس المنوفية.. التحليل النفسي لشخصية قاتل زوجته في الصباحية

جريمة بشعة هزت المنوفية، يوليو الماضي، بعدما عثر على عروس تدعى "منار.ع"، 19 عامًا، في مسكن الزوجية يوم الصباحية جثة هامدة نتيجة عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها، واختفى الزوج من المنزل.

جريمة أحيط بها العديد من التساؤلات بعد اختفاء الزوج، والعثور على الزوجة في منزلها غارقة في دمائها.

وذكرت المصادر الأمنية، أن أسرة العروس المجني عليها تتهم زوجها، بقتلها، لتقرر النيابة التحفظ عليه، لتؤكد بعدها مصادر داخل مستشفى بنها الجامعي أن المستشفى استقبل المتهم بقتل زوجته، مصابا بجرح نافذ في البطن بعد ساعات من زفافهما.

والد عروس المنوفية: فشله في ليلة الدخلة هو ما دفعه للتخلص من زوجته

عثر على سلاح الجريمة بجوار الجثة، واتهم والد عروس المنوفية الزوج بقتلها وذلك لفشل العريس في ليلة الدخلة، وهو ما دفعه للتخلص منها خوفًا من الفضيحة بعد ساعات من زفافهما كما ذكر في تحقيقات النيابة.

نقل قاتل زوجته لمستشفى الأمراض العقلية

محطة أخيرة وصلت إليها القضية أمس، حيث قررت محكمة جنايات شبين الكوم الدائرة الخامسة، المنعقدة بمحافظة المنوفية، تأجيل نظر القضية، لجلسة الثاني من يناير المقبل، وأمرت بإيداع الزوج ويدعى "م. ع" المتهم، لمدة شهرين بمستشفى الأمراض العقلية، للتأكد من سلامته العقلية، بعد طلب من المحامي الخاص به، كما استمعت المحكمة إلى أقوال والدته وشقيقته التوأم في القضية للتأكد من الصحة العقلية للزوج القاتل.

التسرع في الزواج أبرز أسباب ظهور هذه الجرائم

وأكد الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الأسرية، أن الاختيارات الخاطئة والتسرع أهم أسباب مثل هذه الجرائم، مضيفًا أنه لا بد من دراسة تصرفات الرجل في فترة الخطبة، وإدمان المخدرات يمكن أن ينتهي بقتل الرجل لزوجته.

وأضاف أثناء حديثه لـ "هُن"، أن الضعف الجنسي يعد من أسباب ظهور مثل هذه الجرائم، خوفًا من الفضيحة، فهو دافع قوى للقتل، فيشعر الزوج بإهانة كرامته.

ونصح بضرورة دراسة سلوكيات الشاب من جميع جوانب حياته في فترة الخطبة، لعدم الندم على الاختيارات بعد ذلك، وعلى الأهل الابتعاد عن التعجل في الزواج وخاصة في السن الصغير للفتاة.

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