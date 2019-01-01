أخبار تهمك أسما شريف منير تبكي على الهواء: "لو الشعراوي عايش كان سامحني"

اعتذرت الإعلامية أسما شريف منير، بعدما وصفت بعض أفكار الشيخ الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، بـ"التطرف".

وقالت أسما، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "بعد اللي حصل، مفيش 10 دقائق، والدنيا اتطربقت فوق دماغي، وكتبت اعتذار، أنا عمري في حياتي ما أغلط في حد، أنا ضد التنمر، وضد الحاجات اللي فيها عنف وأذى، حتى لو حيوان".

وبكت أسما على الهواء، قائلةً: "اتشتمت شتايم مش قادرة أستوعبها، ورغم إني قلت آسفة، مشفتش كده في حياتي، لو الشيخ الشعراوي، لو كان عايش كان مستحيل يبقى رد فعله بالعنف ده، كان أكيد سامحني، دي مش أخلاق دين".

وعن رد فعل والدها، قالت أسما، إنه وصفها بـ"الشخصية المتسرعة"، و"العفوية بشكل زائد عن الحد"، ونصحها بتجنب التعامل بهذه الطريقة.

وأوضحت أنها تلقت رسائل هجومية على هاتفها وحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "قفلت تليفوناتي وكل حاجة، وقعدت أعيط في السرير، أنا مقصدش وآسفة وبتأسف تاني".