موضة وجمال تفتخر بكونها مسلمة.. 16 معلومة عن بيلا حديد أجمل امرأة في العالم

حصلت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، بيلا حديد، 23 عاما، على لقب "أجمل امرأة في العالم" وهذا بحسب معيار "Golden Ratio" أو القاعدة الذهبية، التي تحدد المقاييس المثالية للجمال.

وتفوقت بيلا على مجموعة من النجمات العالميات، أبرزهن شقيقتها جيجي حديد، وكاتي بيري، وبيونسيه وكارا ديليفين، وتم تصنيفها كأجمل امرأة بمعدل جمالي وصلت نسبته إلى 94%، وفق معايير نظرية القاعدة الذهبية التي ابتكرها اليونانيون القدماء، والقائمة على دراسة مقاييس وخطوط الوجه وتناسقها، وهذا بحسب "cnn".

ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنها:

1- اسمها الحقيقي "إيزابيلا خير حديد".

2- ولدت في لوس أنجلوس عام 1996.

3- أمها هولندية هي يولونيا عارضة سابقة، وأبوها يعمل في العقارات، أميركي فلسطيني هو محمد حديد.

4- تبلغ من العمر 23 عاما.

5- هي أمريكية من أصل فلسطيني.

6- تفوقت وفق معيار جولدن راشيو على شقيقتها جيجي حديد.

7- تفوقت كذلك على مجموعة أخرى من النجمات العالميات، بينهن كاتي بيري، وبيونسيه وكارا ديليفين.

8- معايير جمالها وصلت نسبته إلى 94% بحسب معايير نظرية القاعدة الذهبية التي ابتكرها اليونانيون القدماء.

9- اعتمد اختيار بلا حديد على موضع الشفاه والأنف والذقن والفك والعينين والجبين، وتبين وفق المعادلة اليونانية أن بيلا هي الأكثر تطابقا مع النسبة المثالية.

10- بدأت العمل "آي إم جي مودلز" في عام .2014

11- وفي عام 2016، فازت بتصويت "عارضة العام" في توزيع جوائز Models.com لأفضل عارضة.

12- كانت تمارس الفروسية ورغبت في المشاركة بالأولمبياد إلا أنها تخلت عن المنافسة في عام 2013 بسبب معاناتها من داء لايم المزمن.

13- درست التصوير في مدرسة بارسونز للتصميم.

14- قبض عليها عام 2014 بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، وتوقفت رخصة قيادتها لمدة سنة مع ستة أشهر تحت المراقبة.

15- واعدت المغني الكندي ذا ويكند في بداية عام 2015، وانفصلا عام 2016.

16- تفتخر بكونها مسلمة وبأصل وتاريخ والدها وكونه من اللاجئين، ومسلم متدين، ورجل أعمال أمريكي ناجح.