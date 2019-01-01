أخبار من الوطن نيوز ميرفت أمين: دلال عبدالعزيز تهاديني بسلسلة ذهب في كل عيد حب

حلت الفنانة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبدالعزيز، ضيفتين على الفنان شريف منير، وابنته أسما شريف منير، في برنامج "أنا وبنتي"، الذي يُعرض على شاشة "ON e"، حيث ذكرت ميرفت أمين، أن سر علاقة الحب التي تجمعها بدلال عبد العزيز، تعود إلى أنهما يجمعهما الكثير من الصفات والخصال الطيبة، كما أنها تّشعر أنهما تكملان بعضهما البعض.

وأضافت" أمين"، أن دلال عبد العزيز اعتادت أن تهدي لها ولأصدقائها سلسلة ذهبية في كل عيد حب، وكارت معايدة به كلام راق مدون في نهايته (دايما في قلبي)، رغم أنها أحيانًا تكون مندفعة في الحديث، مستطردة: "ساعات أضطر أقولها اقفلي بوقك شوية، ولما يحصل حاجة ترجع لي وتقولي يا ريتني سمعت كلامك".

فيما قالت دلال عبدالعزيز، إنها هي الأخرى تنتظر عيد ميلادها بفارغ الصبر، من أجل انتظار هدايا الفنانة ميرفت أمين لها، حيث وصفت كل الهدايا من ميرفت أمين بالجميلة، وآخرها كان قرطا جميلا.